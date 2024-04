Gabon: Livre - Le recueil « La survivance des lumières » réédité par MCN

Publié pour la toute première fois en janvier 2020 aux éditions Le lys Bleu, le recueil de poèmes en hommage à l'ex-première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, a été réédité en février dernier, en France, par son auteur Malachie Cyrille Ngouloubi à travers sa propre maison d'édition dénommée MCN.

« Pour cette nouvelle édition, nous avons fait quelques aménagements. Nous avons, entre autres, ajouté une préface, une biographie et des photos souvenirs avec des commentaires de la défunte première dame que nous avons jugé bon de placer après tous les poèmes, dans les dernières pages du livre. Sur ces photos, on peut voir notre héroïne seule ou entourée de ses proches, ou lors de divers événements », a souligné le poète congolais, Malachie Cyrille Ngouloubi.

1964-2009 : Édith Lucie Bongo Ondimba, l'héroïne de « La survivance des lumières », a traversé le temps comme une colombe traverse le ciel. 45 ans d'une parcelle de vie gravée sur le fronton du ciel et dans les bruissements du fleuve Alima. S'il y a des évidences historiques qui méritent d'être réaffirmées au fil des âges, l'odyssée de la vie météorique d'Édith Lucie Bongo Ondimba en est l'une de ces illustrations que Malachie Cyrille Ngouloubi orne à l'encre de sa plume.

Selon Joséline Mansounga Moumossi, journaliste, écrivaine et préfacière de l'oeuvre, parler d'Édith Lucie, c'est à l'image de parler du Congo avec ses méandres ; c'est captiver l'avenir ; c'est aller à la rencontre du temps et du soleil. Pour elle, le poète, dans son cri de coeur, renouvelle sa passion à maintenir cette femme debout. « Si l'on s'en tient aux témoignages de cette figure emblématique d'Afrique, des personnes qui l'ont fréquentée en ce temps de la mondialisation des cultures, l'on retiendra qu'Édith Lucie Bongo Ondimba était une femme qui a traversé les frontières, elle a fait du Congo et du Gabon la moitié de son coeur... Son patriotisme aura été une arme miraculeuse pour la nouvelle génération africaine... Son destin est une odyssée humaniste de femme d'exception : fille d'un chef d'État africain dont la destinée en a fait l'épouse d'un autre chef d'État africain ... Oratrice brillantissime, avec des interventions précises ; l'on se souviendra encore de sa volonté toujours manifeste d'aider ses compatriotes... Inspirons-nous de sa vie, de ses combats, de ses idéaux », a-t-elle écrit.

Recueil de poèmes de 76 pages, « La survivance des lumières » se meuble de plusieurs titres, entre autres, « Une naissance mythique» ; « Comme un phoenix... »; « Tel un cerf-volant» ; « Non à l'amnésie» ; « Le temps des étoiles» ; « Mélancolie» ; « Souffle pour la postérité »; « Hymne à la modestie»... « L'ouvrage que nous lui dédions n'est ni plus ni moins qu'un témoignage sincère d'un frère compatriote à une soeur compatriote aux qualités hors pair. "La survivance des lumières" n'a pas d'autres articulations principales qu'une marque de reconnaissance de cette figure emblématique. Une immortalité consacrée, importe-t-il de le rappeler », souligne l'auteur.

Pour rappel, Malachie Cyrille Ngouloubi est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un recueil de contes « Les sages parlent » paru aux Éditions MCN en 2020 ; deux nouvelles « Terre de feu » et « Les secrets des ménages » publiées aux Éditions MCN en 2021 ; ainsi que bien d'autres ouvrages collectifs à l'étranger. C'est en poésie qu'il compte plus de parutions parmi lesquelles « Le soleil des élites » aux éditions Les Impliqués en 2017, « La fleur idyllique » aux éditions Renaissance Africaine en 2019, « L'ombre d'un inconnu » publié chez Le Lys Bleu Éditions en 2020, etc.