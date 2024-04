Guinée: Transition - IFES et ses partenaires s'activent pour la conception et la production du matériel d'éducation civique et électorale

Dans le cadre du programme d'Appui à la Transition et aux Processus Electoraux (STEP) sous financement de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), le CEPPS NDI et IFES ont organisé les 15 et 16 février 2024 à Conakry un atelier qui a permis d'analyser les conclusions et recommandations issues du rapport d'évaluation des besoins en matière d'éducation civique et électorale. Cet atelier a également permis à chaque région administrative d'identifier les outils, les thématiques, les formats, etc... à les adapter et les prioriser pour leurs régions respectives.

Pour donner suite à cet atelier, IFES organise en collaboration avec les CECE, la DNAPAE, l'ANACIP et le SNEC un atelier de conception et de production du matériel d'éducation civique et électorale ainsi que la planification opérationnelle des activités des CECE du 03 au 06 avril 2024.

Selon les organisateurs, l'objectif général de cet atelier de quatre jours est de concevoir et produire les messages et le matériel du programme STEP afin de faciliter la mise en oeuvre des campagnes d'éducation civique et électorale efficace et inclusive ainsi que les planifier les activités opérationnelles des CECEs.

"Partager les résultats de l'atelier d'analyse des conclusions et des recommandations de l'évaluation des besoins des OSC et CECE relatives à l'éducation civique et électorale; Présenter quelques outils et matériels antérieur élaborés par USAID (IFES, IRI, Counterpart); Partager les grandes lignes du guide sur l'éducation civique ;

Partager les grandes lignes du guide sur l'éducation électorale; Construire les outils, matériels et messages d'éducation civique et électorale sur la base des résultats de l'atelier d'analyse des conclusions et des recommandations de l'évaluation des besoins des OSC et CECE relatives à l'éducation civique et électorale; Elaborer le canevas de la planification des activités opérationnelles de chaque CECE sur la base des propositions de la subvention; Elaborer le canevas de planning de chaque CECE pour l'éducation civique et électorale; Présenter et valider les statuts et règlement intérieur du Réseaux National des Centres d'Education Civique et Électorale de Guinée (RNCECE - Guinée)", sont entre autres les objectifs spécifiques.

Le présent atelier permettra d'atteindre les résultats ci-dessous: Les résultats de l'atelier d'analyse des conclusions et des recommandations de l'évaluation des besoins des OSC et CECE relatives à l'éducation civique et électorale; Présenter quelques outils et matériels antérieur élaborés par IFES sont partagés; Les grandes lignes du guide sur l'éducation civique sont partagées et validées; Les grandes lignes du guide sur l'éducation électorale sont partagées et validées; Les outils, matériels et messages d'éducation civique et électorale sont construits; Les activités opérationnelles de chaque CECE sur la base des propositions de la subvention sont planifiées et validées; Les statuts et règlement intérieur du Réseaux National des Centres d'Education Civique et Électorale de Guinée (RNCECE - Guinée) sont présentés et validés.

Dans son discours à l'ouverture des travaux de cet atelier, Mountaga Sylla, directeur IFES a dit que c'est dans le cadre du projet STEP sous financement de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) que son institution en collaboration avec le MATD, organise cette activité afin de faciliter la mise en oeuvre des campagnes d'éducation civique et électorale efficace et inclusive ainsi que de planifier les activités opérationnelles des Centres d'Éducation Civique et Électorale (CECE).

Poursuivant, il a fait savoir que l'implication effective des directions et services du MATD, rehausse le niveau de ces 4 jours de travaux et permettra d'élaborer le canevas de planning de chaque CECE et valider les statuts et règlement intérieur du Réseaux National des Centres d'Education Civique et Électorale de Guinée (RNCECE-Guinée)

"En terme de perspectives, nous nous positionnons pour la tenue prochaine d'une série d'activités pour la mise en oeuvre des recommandations issues de ces travaux Je remercie donc toutes les personnes ici présentes qui ont acceptées de nous honorer à la présente cérémonie d'ouverture de l' l'atelier de conception du matériel, des outils et messages d'éducation civique et électorale de planification opérationnelle des activités des CECE avec le MATD. Je remercie très sincèrement USAID et le peuple américain pour son appui financier à l'organisation du présent atelier et au MATD pour sa bonne collaboration", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mme Alpha Luyoyo, conseillère principale au département, démocratie, gouvernance et droits humains de l'USAID a dit aux participants que l'éducation civique va se reposer sur leurs épaules puisque les outils qu'ils vont développer seront utilisés pour l'éducation civique. "En développant ces outils, pensez à toutes les couches de la société guinéenne", a-t-elle lancé.

Au nom du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ousmane Sacko, directeur général des collectivités a encouragé les participants à participer activement à ces quatre (4) jours d'atelier pour élaborer le contenu des outils, les messages et le matériel d'éducation civique et électorale.

"Je voudrais également chers participants vous témoigner toute ma reconnaissance et vous dire combien de fois votre rôle est déterminant pour la réussite de ces deux programmes dont PN - RAVEC et le STEP. Mesdames et messieurs Permettez-moi d'exprimer toute la reconnaissance du MATD à notre partenaire IFES et USAID pour leur soutien Technique et financier mais aussi et surtout le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées, le Général de Corps Mamadi DOUMBOUYA, qui accord un intérêt particulier au PNRAVEC", a-t-il renchéri.

La cérémonie d'ouverture de cette activité a connu également la présence de Mr Mamadi Dramé, du service national de l'éducation civique (SNEC).