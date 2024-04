Guinée: Labé - Redémarrage des travaux de voirie Hoggo Mbouro-Mosquée Karamoko Alfa

Aux arrêts depuis le mois de juillet 2023, les travaux de bitumage visant l'axe Hoggo Mbouro-Grande mosquée ont repris vendredi dernier à la surprise générale.

Djibril Labico, homme d'âge mûr et natif de la zone y est allé de son mot: "...on espérait que ces travaux étaient définitivement aux arrêts mais nous avons été surpris hier de voir des embryons de matériel de terrassement s'activer ici, si ça devait continuer et , c'est un sentiment de super satisfaction car nous avons souffert ici de poussière et de maladie pulmonaire..."

Maître Alseny, autre riverain se souvient que les citoyens ont de tout le temps été grugés et bernés et que des travaux sont en permanence lancés sans suite.

Euphorique, il veut croire que cette fois, c'est la bonne.

Thierno Siradio autre riverain est sur le même petit nuage que nos premiers interlocuteurs : "C'est une voie principale, celle qui mène à la grande mosquée et la circulation y est dense. Cette année, il y a eu beaucoup de poussière et on ne pouvait même pas y étaler des habits..."

Le directeur des travaux interrogé pour savoir si la voie serait recouverte de bitume a lâché un oui.