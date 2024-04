Cote d'Ivoire: Retour de Guillaume Soro - Tidjane Thiam promet œuvrer auprès du Président Ouattara

L’audience accordée par le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam à l’ex-chef du protocole de Guillaume Soro, M. Kamaraté Souleymane alias « Soul to soul » et à sa délégation a été fructueuse. Si l’on s’en tient à l’engagement de M. Thiam qui a donné l’assurance d’œuvrer aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara pour le retour de leur mentor en Côte d’Ivoire. Rapporte le site pro gouvernemental, fratmat.info.

Ancien chef du protocole de Guillaume Soro, aussi ancien prisonnier M. Kamaraté Souleymane alias « Soul to soul » a été reçu en audience par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) Tidjane Thiam, le 05 avril 2024, au siège du parti d’Abidjan-Cocody. « Le président du Pdci nous a indiqué qu’il se battra auprès du président de la République pour que nos deux leaders qui sont encore dans les prisons puissent recouvrir la liberté et que notre président retourne en Côte d’Ivoire parmi les siens. Personne ne devrait être prisonnier en Côte d’Ivoire pour ses opinions politiques », a révélé Loukiman Kamara, au nom de la délégation, au sortir de l’audience. Et d’insister sur l’assurance de M. Thiam qui s’est engagé à œuvrer aux côtés du président de la République pour le retour de leur mentor au pays ainsi qu’à la libération de leurs leaders encore en prison.

%

Mais avant, Loukiman Kamara a rappelé les enjeux de cette rencontre. « Nous sommes venus cet après-midi rencontrer le président du Pdci-Rda à la demande du président Guillaume Kibafori Soro pour lui rendre nos civilités, lui présenter les condoléances suite au décès du président Henri Konan Bédié, renouvelé au Pdci toute la sympathie du président Soro Guillaume et sa formation politique et félicité le président Tidjane Thiam suite à sa brillante élection à la tête du Pdci-Rda », a indiqué M. Kamara. Et d’ajouter : « Nous avons profité de l’occasion pour saluer le président du Pdci-Rda lui dire que le Pdci-Rda a fondé tous les partis politiques de Côte d’Ivoire. Le Pdci est le parti mère de tous les partis politiques, c’est le père de la nation. Donc nous sommes tous des frères. Même si nous sommes en compétition politique, nous restons des frères. Nous devons ensemble préserver la paix sociale dans notre pays, préserver ce qui est cher pour la Côte d’Ivoire notre fraternité »