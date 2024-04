Ile Maurice: Un inspecteur de la VIPSU menace de faire transférer trois policiers pour avoir épinglé son fils

«To kone kot mo travay, mo dan VIPSU, atann zot transfer tanto».

Cette scène telle que rapportée dans une plainte de la police enregistrée au poste de Curepipe, s'est déroulée peu avant 9h30, ce samedi 6 avril, à la rue Jerningham, près de la gare routière de la ville lumière.

Deux constables ont dû solliciter du renfort de la Division Supporting Unit (DSU) de la Central Division, face à un automobiliste qui refusait d'obtempérer. Ce dernier, épinglé pour cinq infractions routières dont, vitres et pare-brise teintés, éclairage non autorisé, feu stop défectueux et pollution sonore en vertu de la loi sur l'environnement pour diffusion de musique forte, s'est permis de menacer les deux policiers :

«Gete ki zot anvi fer. Mo papa inspekter dans VIPSU. Li pou tir contravention la. Zot kapav perdi zot plas zordi mem. Zot pou pey sa ser.»

Une fois sur place, lorsque le policier de la DSU s'est enquéri de la situation auprès du conducteur, il en a aussi pris pour son grade :

«Get ou zafer. Mo papa pe vini. Zot pou kone la».Effectivement, le père s'est pointé peu de temps après et s'est présenté comme Inspecteur C. posté à la VIPSU. Ayant été informé des infractions reprochées à son fils, voilà ce que l'inspecteur de la VIPSU a affirmé tel que précisé dans la plainte officielle : «Be lerla ? Kapav tir sa g...la. Gaspiyaz to enn sergent. To pa pe kapav tir mo garson so contravention. Constab B ek S la bann mari kisa.»

%

Tout ça à voix haute et le ton autoritaire en présence des membres du public dont des femmes et des enfants. Il a immédiatement été informé par le sergent du délit d'agression envers des agents de police et qu'il sera rapporté.

Vexé, l'inspecteur a ajouté : «To kone kot mo travay, mo dan VIPSU mwa, zot pou kone ar mwa. Mo pena narnien pou dir plis ki sa. Atann zot transfer ziska tanto».

Le sergent de la DSU ne s'est pas laisser intimider et a porté plainte au poste de police de Curepipe. L'inspecteur de la VIPSU, apprenons-nous, est au service d'un ancien ministre MSM, qui fait actuellement face à un procès largement médiatisé.