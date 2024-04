Ile Maurice: Le Slovaque Peter Uricek pas autorisé à la révision judiciaire

La demande du Slovaque Peter Uricek pour le recours à une révision judiciaire a été rejetée par la Cour suprême. Il voulait contester la décision de l'État de l'extrader. Dans un jugement rendu hier, la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul et le juge David Chan ont statué que la demande du Slovaque est «defective».

Les juges ont soutenu que la motion de déposer un affidavit additionnel par la concubine du Slovaque dans cette affaire a été faite une année après la demande et hors du délai. Ils considèrent que les faits du document «were not to her personal knowledge». Ils ont aussi rappelé que la cour ne peut pas permettre au ressortissant slovaque d'aller de l'avant avec sa demande qui a été déposée plus de trois mois après la décision des autorités mauriciennes. Pour eux, Peter Uricek «has failed to come up with a reasonable excuse for the delay in lodging his application». Sa motion était dirigée contre le Premier ministre, le directeur général du Passport and Immigration Office (PIO), le commissaire de police et le directeur de l'Aviation civile.

Pour rappel, le 19 avril 2019, un occupation permit a été émis par le PIO au Slovaque l'autorisant à rester et à travailler à Maurice jusqu'au 18 avril 2022. Le 21 mai 2020, un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par le président du Sénat pour la Special Criminal Court, à Pezinok, en Slovaquie, pour son arrestation. Le 8 août 2020, la Slovaquie a fait une demande aux autorités mauriciennes pour l'extradition de Peter Uricek. Le 23 février 2022, à la suite de la demande de l'Attorney General en vertu de l'article 18 de l'Extradition Act, Peter Uricek a été arrêté. Il a été traduit devant le tribunal de Port-Louis, puis libéré sous caution le 9 mars 2022. La motion pour son extradition a été fixée au 10 mars 2022.

Le 22 avril 2022, il a été condamné en Slovaquie pour un délit sérieux à 22 ans de prison. Il a été informé, le 25 avril 2022, que la Slovaquie avait un avion à Maurice pour l'emmener dans son pays. Il a obtenu une injection, le 26 avril 2022, d'un juge en référé, interdisant aux autorités mauriciennes de l'extrader. Dans la journée du 26 avril 2022, la police l'a emmené à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam et l'a remis aux officiers slovaques présents. Il a ensuite été placé à bord d'un avion qui a atterri en Slovaquie le lendemain matin.