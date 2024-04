Congo-Kinshasa: Beni - 10 cas d'attaques domiciliaires recensées à Cantine-Aloya entre février et mars derniers

Au moins dix cas de cambriolages domiciliaires ont été enregistrés, entre février et mars derniers, au village Cantine-Aloya, territoire de Beni (Nord-Kivu).

Le président du Conseil de la jeunesse de cette localité, Tchetche Aliamini, a livré ce bilan, vendredi 5 avril, à Radio Okapi.

Il a cependant encouragé les forces de défense et sécurité à y organiser des opérations de bouclage :

« Les autorités doivent exercer les actions de contrôle et arrestation des vendeurs du chanvre et les propriétaires des maisons de tolérance qui pullulent dans la région communément appelées QG qui sont les grands bergers des bandits et voleurs jours et nuits à Cantine ».

Tchetche Aliamini a également invite les forces de l'ordre et de sécurité à organiser es couvre-feu pour protéger les habitants.

La police nationale congolaise de Cantine a déjà arrêté des cas de vol et parmi ces voleurs et regrette seulement qu'il y a même ceux-là qui ont déjà passé beaucoup de mois dans la prison de Kangbayi à Beni et relâchés après.

« Quand ces bandits voleurs sont de retour dans l'agglomération ça diminue le poids de la police nationale congolaise qui procède aux arrestations », a conclu Tchetche Aliamini.