Algérie: Sidi Bel-Abbes/Célébration de 'Leylat El-Qadr' - Une occasion pour initier les enfants au jeûne

SIDI BEL-ABBES — "Leylat El-Qadr" (Nuit du destin), célébrée à la veille du 27e jour du mois de Ramadhan, est considérée comme une occasion par les familles à Sidi Bel Abbès, pour initier les jeunes enfants au jeûne, avec l'organisation des fêtes dans la soirée pour les récompenser.

Les familles tiennent à pérenniser cette vieille tradition qui célèbre le premier jeûne des enfants. Les enfants sont vêtus de tenues traditionnelles, comme le "caftan" et la "chedda" pour les filles, l"abaya" et le "Burnous" pour les garçons. Une place autour de la "meïda" (table) du ramadhan, habituellement réservée aux adultes, est par ailleurs attribuée au primo-jeûneur en guise de récompense.

Cette ambiance de célébration du premier jeûne est accompagnée de chants louant les vertus de "Leylat El-Qadr", de "Madihs" pour célébrer le prophète Mohamed (QSSL), a souligné Hadja Fatima, affirmant que ces coutumes et traditions sont toujours enracinées et qu'elle veille, à l'instar des autres famille "belabèssiennes", à les perpétuer chaque année pour ses petits-enfants pour les encourager à jeûner et les récompenser pour leur patience, en leur préparant de délicieux mets et plats traditionnels.

Par ailleurs, à l'occasion de ces fêtes religieuses, les femmes s'évertuent à préparer des plats traditionnels très prisés dont le "Rogag", préparé avec de la viande, des légumes, et à garnir les tables avec des fruits et des gâteaux, a indiqué pour sa part Mme Nawel, femme au foyer.

Cette nuit est aussi une occasion pour les femmes pour veiller et réciter le Saint Coran, le "Dhikr" et faire des prières, en plus de préparer les gâteaux pour l'Aïd, a-t-elle ajouté, soulignant encore que cette nuit représente également une occasion de raviver des coutumes, notamment celle de rendre visite à la fiancée encore chez ses parents par la famille du prétendant, en lui offrant des cadeaux et des gâteaux.

La "Nuit du Destin" constitue aussi une meilleure occasion pour les familles pour circoncire leurs fils, dans le cadre de fêtes collectives organisées par des bienfaiteurs et associations caritatives. Cette Nuit représente une occasion privilégiée pour la solidarité, marquée notamment par la distribution de cadeaux et de vêtements de l'Aïd aux nécessiteux dans une ambiance de fraternité et de convivialité.

La soirée de "Laylet El Qadr" est marquée par des traditions jalousement préservées. A cette occasion, les mosquées sont décorées pour accueillir les fidèles qui s'y rendent plus nombreux pour prier et faire des louanges.

Toutes les familles à Sidi Bel-Abbès célèbrent cette nuit bénie, en créant une ambiance particulière, faite de joie et de gaîté, selon Hadja Fatima qui tient toujours à rassembler tous les membres de sa famille pour cette nuit tant attendue.

Un riche programme a été concocté par la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour célébrer cette nuit bénie, comportant une caravane regroupant des Oulémas et Cheikhs de différents wilayas, qui sillonnent les mosquées pour animer des causeries et des conférences sur cet événement religieux, a indiqué le directeur des affaires religieuses et wakfs, Si Tayeb El Habib.

Il a fait savoir que le riche programme élaboré pour célébrer cette nuit bénie, a été étalé dans toutes les mosquées de la wilaya, où ont été organisées, en plus des causeries et des récitations du Coran, des cérémonies pour honorer les lauréats de concours de meilleurs récitants du Coran et de Hadith et du meilleur muezzin.