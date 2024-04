Afrique: Foot/Tournoi de l'UNAF U20 - Le CF Akbou représentera l'Algérie à Tunis

ALGER — Vainqueur du dernier championnat national féminin de la catégorie des moins de 20 ans, la formation du CF Akbou représentera l'Algérie au prochain tournoi UNAF U20 (Union nord-africaine de football) qui se tiendra du 1 au 10 mai en Tunisie, indique la Fédération algérienne de football (FAF), samedi.

Une belle opportunité pour l'équipe d'Akbou de se frotter aux meilleurs clubs de la région et élever ainsi son niveau de jeu.

"Nous sommes très heureux de pouvoir représenter l'Algérie dans ce tournoi régional. Ça sera une première, mais on fera en sorte de tout faire pour gagner le trophée et marquer l'histoire de la compétition. Cette saison encore, on domine tout le monde en Algérie puisqu'on est à la première place en championnat et on est qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Pouvoir se conforter à des clubs d'autres pays est une bonne opportunité pour nous pour progresser et permettre à notre club de grandir encore", s'est exprimé pour le site officiel de la FAF, le vice-président du CF Akbou, Aomar Merabet.

Le même responsable s'est dit fier de voir son club contribuer au développement du football féminin en Algérie. "Les quatre catégories de notre club (Senior, U20, U17 et U15) sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie cette saison, ce qui constitue un fait historique. On est aussi l'un des plus gros fournisseurs de joueuses pour les différentes sélections nationales. On remercie la Fédération algérienne de football pour son soutien et on tâchera de travailler encore plus dur pour développer le football féminin en Algérie", a-t-il conclu.