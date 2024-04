Algérie: Blida - Renforcement du parc hôtelier par de nouveaux projets

BLIDA — Le parc hôtelier de Blida sera renforcé par de nouveaux projets de complexes touristiques et sportifs et d'hôtels, actuellement en réalisation à travers la wilaya, et dont la mise en service est de nature à couvrir la demande locale pour ce type de structures, a déclaré, samedi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche.

"La wilaya compte de nombreux chantiers de réalisation de complexes touristiques et sportifs, et d'hôtels, de nature à combler le déficit enregistré en la matière, d'autant plus qu'elle accueille annuellement un nombre considérable de visiteurs, entre touristes et hommes d'affaires", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection à Blida.

Il a ajouté que cette visite dans la wilaya lui a permis de faire le point sur l'état d'avancement d'un nombre de ces nouveaux projets devant contribuer au renforcement du parc hôtelier local par un nombre considérable de lits, tout en assurant d'autres prestations.

M. Didouche a procédé, à l'occasion, à la pose de la première pierre de réalisation d'un hôtel "5 étoiles", premier du genre à Blida, d'une capacité d'accueil globale de 185 lits, outre un complexe sportif, une aire de jeux pour enfants et un centre commercial.

Sur place, le ministre a loué la réalisation de ce projet d'hôtel, implanté sur un grand boulevard reliant le centre-ville à l'autoroute Est-Ouest, de façon à constituer une destination de choix pour les visiteurs de la wilaya, réputée pour être un pôle industriel et touristique.

Il s'est, également, enquis de l'état d'avancement du projet du complexe touristique et sportif en réalisation à l'entrée Nord de la ville de Blida.

Le projet du complexe englobe des salles de sport, une piscine et des terrains de jeux, est attendu à la réception à la fin de l'année en cours. Il compte, aussi, un l'hôtel d'une capacité d'accueil de 94 lits et un restaurant, dont la livraison est attendue en 2025.

A noter, aussi, le renforcement attendu de la région touristique de Chréa par la mise en service, avant la fin de l'année en cours, d'un nouvel hôtel de 90 lits, doté également d'un restaurant et de locaux commerciaux, selon les explications fournies au ministre sur place.

M. Didouche s'est, par ailleurs, rendu dans la région de Hammam Melouane, où il a visité la station thermale et un établissement hôtelier privé, avant une tournée à une exposition artisanale organisée à la maison de l'artisanat d'Ouled Yaich.