Ethiopie: La diplomatie parlementaire a porté ses fruits au cours des deux dernières années - Président du Comité permanent des droits de l'homme

<strong>Addis Ababa — Les activités menées au cours des deux dernières années pour renforcer la diplomatie parlementaire et construire l'image de l'Éthiopie ont été productives, a déclaré à l'ENA Dima Negewo, président de la commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple (CRP).

Dima a déclaré que le renforcement de la diplomatie parlementaire est l'une des priorités de la commission permanente des relations étrangères et des affaires de la paix de la Chambre des représentants du peuple.

Il a indiqué que la Chambre avait reçu des membres de parlements (MP) de différents pays et avait discuté de diverses questions au cours des deux dernières années, et que ces discussions avaient permis de renforcer les relations entre les peuples et la diplomatie parlementaire.

M. Dima a ajouté que les discussions tenues avec les députés et les ambassadeurs de divers pays étaient essentielles pour expliquer correctement la situation actuelle de l'Éthiopie, ce qui a contribué à renforcer les relations existantes avec le pays.

Les discussions tenues avec les représentants d'un grand nombre de pays ont joué un rôle essentiel dans la construction de l'image du pays, a-t-il ajouté.

Des explications ont également été données aux députés et aux ambassadeurs de divers pays sur les projets en cours dans le pays, notamment le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne (GERD), qui revêt une grande importance non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la région, et l'initiative "Green Legacy", qui contribue à la mise en place d'une économie verte résistante au climat, a souligné M. Dima.

Le président a réaffirmé l'engagement de la commission permanente à travailler avec diligence pour renforcer encore la diplomatie parlementaire afin d'obtenir les résultats escomptés.