Congo-Brazzaville: Musique - L'Orchestre symphonique kimbanguiste prépare ses trente ans

La « Soirée des oeuvres africaines », concert de musique classique prévu le 20 avril au Centre sportif de judo de la police nationale congolaise à 20h00, est l'événement inaugural de l'agenda consacré à la grande célébration à venir du 3 décembre.

A l'Orchestre symphonique kimbanguiste (OSK), l'heure est maintenant au peaufinage des préparatifs du prochain concert au Conservatoire de musique Joseph-Diangienda-Kuntima. Trois répétitions y sont prévues à cet effet lundi, mercredi et vendredi, a dit au Courrier de Kinshasa le hautboïste Diego Ilombo. Soulignant que la générale de mercredi rassemblera les 200 membres de la célèbre formation musicale du maestro Armand Diangienda Wabasolele et servira de fil rouge à l'événement. Baptisé « Soirée des oeuvres africaines » en raison de son répertoire, le concert du 20 avril portera essentiellement sur des « compositions à la coloration africaine », a-t-il dit. Quitte à préciser qu'il s'agit d'oeuvres composées et arrangées sous la direction du chef d'orchestre Armand Diangienda. L'OSK entend offrir une sorte de « revisitation de la musique classique et de son brassage avec des mélodies d'expression authentique ».

Bientôt trentenaire, l'OSK qui soufflera ses trente bougies le 3 décembre n'a pas choisi de livrer ce concert inaugural en avril de manière fortuite. Il est précédé par une première célébration liée étroitement avec la communauté kimbanguiste. Savoir que le 6 avril est dédié au « Combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine ». La soirée se tient ce mois quitte à soutenir cette grande journée commémorative fêtée à l'échelle nationale. Rappelons du reste que le fondateur de l'OSK, Armand Diangienda, est le petit-fils du feu prophète Simon Kimbangu dont il porte fièrement le sang.

A la base violoncelliste et chef d'orchestre depuis 2012, l'ancien pilote de ligne n'a pas seulement le mérite d'avoir créé l'OSK, tenu à sa création en 1994 pour l'unique et le premier du genre en Afrique centrale. En effet, ayant réussi à établir la renommée de l'orchestre à l'international qui s'est notamment déjà produit en Californie et à Monaco (en 2013 et 2017 dans le cadre du Printemps des arts de Monte-Carlo), il pense déjà à la relève. C'est la raison d'être du Conservatoire de musique Joseph- Diangienda précité, une école opérationnelle depuis presque deux ans. En effet, c'est depuis 2022 que ce cadre de formation s'assure de créer une pépinière et fait bon accueil à toute personne intéressée à l'apprentissage de la musique.