Afrique: Trente ans du génocide des Tutsis au Rwanda - De nombreux chefs d'État au rendez-vous de l'histoire

Kigali s'affaire aux derniers préparatifs avant la cérémonie demain donnant le début, ce 6 avril, des commémorations du 30e anniversaire du génocide.

Les dirigeants du monde arrivent en nombre pour commémorer aux côtés du président Paul Kagamé ce 30e anniversaire du génocide. Le continent africain est largement représenté puisqu'au moins sept chefs d'État et de gouvernement sont déjà arrivés. Parmi eux, le Congolais Denis Sassou-Nguesso et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, ainsi que des représentants des institutions régionales, le chef d'État mauritanien Mohamed ould Ghazouani pour l'Union africaine et le Sud-Soudanais Salvaa Kiir pour la Communauté d'Afrique de l'Est. Aucune délégation n'est en revanche attendue du côté de Kinshasa, en raison du contexte très tendu avec Kigali lié à la crise dans l'est de la RDC.

En dehors du continent, l'ancien président américain Bill Clinton, en fonction en 1994, sera à la tête de la délégation des États-Unis. Son administration avait pendant longtemps refusé d'employer le terme de « génocide ». En visite à Kigali, quatre ans après les faits en 1998, il avait exprimé ses regrets sur l'aveuglement de la communauté internationale.

Deux jours après la déclaration de l'Élysée estimant que la France et ses alliés auraient pu « arrêter le génocide » mais n'en n'ont « pas eu la volonté », le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a rencontré son homologue rwandais Vincent Biruta ce samedi soir. Dans une courte déclaration, le chef de la diplomatie française a affirmé à ses côtés « vouloir témoigner de la confiance et de l'amitié retrouvée entre les deux pays ». « La réconciliation est un long voyage qui demande une introspection profonde et sincère et demande à poser des mots sur nos responsabilités », a-t-il déclaré.

Après leur entretien, les ministres ont signé deux accords bilatéraux : un sur les services aériens entre les deux pays et l'autre une déclaration d'engagement de 400 millions d'euros pour le Rwanda au cours des cinq prochaines années dédiés au secteur de la santé, de la formation et de l'environnement.