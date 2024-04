Ile Maurice: La foire d'Eid en anticipation de la fête

Pour la 28e année consécutive, la foire d'Eid à Mahebourg s'est tenue dimanche dernier au département B du collège Hamilton, à la rue Cent Gaulettes à Mahebourg. Malgré le temps pluvieux et la coïncidence avec la fête de la Pâques, le public a répondu présent.

«L'Eid-ul-fitr est un moment de partage et d'amitié après le grand mois du Ramadan. Qui dit Eid-ul-fitr, dit aussi la fête et les préparatifs, c'est-à-dire acheter de quoi préparer de bons repas, être bien habillé et parfumé. C'est la raison pour laquelle cette foire a été créée» nous indique Hossen Alibokus, cheville ouvrière de cette foire commerciale annuelle.

Vasant Bunwaree et famille

La Société Islamique de Maurice (SIM) était aussi présente à travers ses deux fidèles représentants locaux, Omar Mamoojee et Ameen Peer. «Pour nous chaque année, c'est une joie de participer à cet évènement de notre localité qui attire des gens de toutes communautés. La SIM propose plusieurs articles comme le Coran, de quoi bouquiner et mieux comprendre l'islam, et bien d'autres choses comme les dattes qui sont très prisées pendant le ramadan», relate Omar Mamoojee.

Akhmez Jaulim de l'association Mahebourg Volunteers a évoqué la nécessité pour le croyant de penser aux personnes les plus vulnérables aussi le jour de l'Eïd.

%

La foire d'Eid c'est aussi l'occasion pour des élus locaux et personnalités des environs de venir rencontrer le public et saluer les Mahebourgeois, à l'instar de Jean Paul Arouff, Senior Adviser au ministère des Finances, qui habite à Bois-des-Amourettes. «Je suis venu en tant que voisin sudiste. C'est toujours un plaisir de venir à Mahebourg et de rencontrer des amis de longue date qui préparent la fête de l'Eid en ce moment», a-t-il confié.

Parmi les personnalités présentes, notons le député du Parti Travailliste Ritesh Ramful, l'ex-ministre de l'Education Vasant Bunwaree, Kevin Lukeeram, le député de Parti mauricien social-démocrate Richard Duval, les ministres Stéphane Toussaint et Bobby Hurreeram, le chief whip Kavi Doolub ou encore l'ancien Premier ministre adjoint Rashid Beebeejaun, précisant que c'était un devoir pour lui d'être présent pour venir saluer ses amis sudistes.

Kavi Doolub (à dr.) à l'entrée de la foire d'Eid.

De Bois-des-Amourettes à Mahebourg, Jean Paul Arouff est venu en voisin.