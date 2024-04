Guinée: « La dissolution des conseillers communaux n'a rien à voir avec la résolution des préoccupations de la population »(Aliou Bah)

L'assemblée Générale hebdomadaire du Mouvement Démocratique Libéral (MODEL) de ce samedi 06 avril 2024, a été présidé par son président Aliou Bah.

Devant les militants et sympathisants, il a accentué son discours sur la dissolution des conseillers communaux par le Président de la transition, Général Mamadi Doumbouya.

Pour lui, cette dissolution n'a rien à voir avec la résolution des préoccupations de la population.

Ce responsable du parti MODEL préconise plutôt de copter des personnes ressources qui sont influentes à la base.

"La dissolution des conseillers communaux, ça n'a rien à voir avec la résolution des préoccupations de la population. Mais plutôt il faut copter des personnes ressources qui sont influentes à la base au niveau communautaire, religieux pour que désormais que ça soit eux qui portent le message aux près des communautés dans les collectivités locales. Donc s'il y avait de la bonne fois, nous l'avons dit et nous avons réitérés, le fait d'avoir manoeuvré pendant plus d'un an à préparer des personnes et le fait d'avoir dit dans son discours de voeux de nouvel an que le CNRD va mettre en place des délégations spéciales a suffisamment prouvé que ce qu'ils ont envi de faire, ils le font" , a dénoncé le président.

Poursuivant, il souligne que le CNRD s'intéresse plutôt qu'à l'installation des délégations spéciales que d'organiser des élections.

"Puisqu'ils veulent des délégations spéciales, ça arrange leur agenda, ils vont les installer. Puisqu'ils doivent organiser des élections, et les élections n'arrangent pas leur agenda, ils ne vont pas les organiser. Donc c'est une mauvaise fois manifeste et l'envi de manipuler. Le MODEL n'est pas intéressé a accompagner tout ce qui peut compromettre la paix, la stabilité et le développement de notre pays" , rassure-t-il.

Par ailleurs, Aliou Bah indique que le MODEL reste solidaire avec tous les médias du pays.