Afrique Centrale: Coopération - La BAD se rapproche de l'Afrique centrale

L'ouverture le 12 avril prochain du nouveau siège de la Banque africaine de développement (BAD) à Yaoundé, au Cameroun, vise à renforcer la collaboration entre l'institution panafricaine et l'ensemble de la sous-région. La République démocratique du Congo fait partie des sept pays membres concernés.

La BAD va inaugurer son cinquième bureau sous régional le 12 avril, selon une annonce officielle de ses services. Cet événement de grande portée aura lieu dans la capitale camerounaise, sous la présidence des officiels de ce pays. Le programme prévoit une participation du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, ainsi que de quelques membres de son gouvernement. Au-delà des officiels camerounais, il est prévu les représentations des six autres pays de la sous-région couverts par le bureau : le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et le Tchad.

Si Kinshasa ne fait pas encore grand bruit de cette cérémonie, du moins à ce stade le pays bénéficie de la stratégie d'intervention de l'institution panafricaine. Traditionnellement, les deux domaines prioritaires sont les infrastructures et la capacité institutionnelle. Pour le chef du gouvernement, l'intervention de la BAD en RDC vise à développer les infrastructures pour soutenir l'investissement privé et faciliter l'intégration régionale. Quant au second domaine, il concerne le renforcement de la capacité du gouvernement à augmenter les recettes publiques et à créer un cadre incitatif pour l'investissement privé. Au total, les deux partenaires ont pu collaborer sur plus de 70 projets depuis 1967. L'ouverture d'un tel bureau ne peut qu'impacter davantage la qualité du dialogue et augmenter l'empreinte des opérations, comme l'explique la BAD.

Aujourd'hui, le groupe de la BAD entend se positionner comme un partenaire majeur de l'Afrique centrale au regard de son apport dans plusieurs domaines, dont la stabilité macroéconomique et bien d'autres (transport, énergie, chaînes de valeur, technologies de l'information et de la communication, intégration régionale, Zone de libre-échange continentale africaine, etc.). Au 1er avril , le portefeuille actif des opérations multinationales du groupe comprenait un total de 26 opérations pour une enveloppe estimée à 2,49 milliards de dollars américains . Dans le cadre de la stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique centrale 2019-2025, la RDC a bénéficié des financements pour la mise en oeuvre de plusieurs projets.