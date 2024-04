Maroc: Aïn Chock - Campagne médicale au profit de plus de 200 élèves et de leurs parents

Casablanca — Plus de 200 élèves de l'enseignement primaire relevant de la préfecture d'Aïn Chock, ainsi que leurs mères et tuteurs, ont bénéficié d'une campagne médicale organisée, samedi, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé.

A cette occasion, la cheffe de la Division de l'Action sociale à la préfecture d'arrondissement de Ain Chock, Hind Hanine, a souligné que cette campagne médicale s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités organisées par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture, en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Croissant-Rouge marocain (CRM) et plusieurs acteurs de la société civile.

Mme Hanine a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que ces activités, qui se déroulent sur quatre jours, englobent des caravanes médicales et des campagnes de sensibilisation au profit des femmes et des enfants dans différentes zones relevant de la préfecture, notamment tout ce qui concerne la santé génésique, le dépistage des maladies chroniques et la santé oculaire et dentaire des enfants.

Pour sa part, Dr Fatna El Khokhi, responsable de la communication et de la sensibilisation à la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, et qui a pour thème cette année "La santé pour tous".

Elle a indiqué que cette campagne médicale comprend le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques pour les femmes, ainsi que le dépistage des troubles de la vision et de la santé bucco-dentaire pour les enfants, ajoutant qu'un médecin spécialisé dans la santé des jeunes mènera une campagne de sensibilisation pour mettre en lumière les dangers du tabagisme et l'importance de l'éloignement de la première cigarette pour les jeunes.

Et de poursuivre que cette initiative a mobilisé près de 400 personnes, 20 professionnels de la santé et des professions médicales, notamment des médecins généralistes, des spécialistes en dentisterie, en ophtalmologie, en cardiologie et des infirmiers ainsi que des membres du CRM.

De son côté, Dr Jawad Touzani, président du CRM-section Ain Chock, a fait savoir que cette campagne médicale inclut des examens oculaires et dentaires pour les enfants, ainsi que des examens médicaux pour les maladies chroniques pour leurs parents, en plus de la distribution de médicaments aux patients nécessiteux.

Cette campagne marque également le lancement officiel des services du Centre de formation et de renforcement des capacités et s'inscrit dans le cadre de l'activation du contenu des activités programmées par le centre, a-t-il précisé, notant que ce dernier est un établissement pluridisciplinaire qui comprend plusieurs divisions, dont le secourisme, les premiers soins, la formation des infirmiers et infirmières,...etc.

Dr Touzani a ajouté que le centre dispose de plusieurs salles de formation équipées et prêtes à accueillir les jeunes inscrits, ainsi que des salles pour les examens médicaux, les présentations et les conférences, entre autres.

En marge de cette campagne médicale pluridisciplinaire, des fournitures essentielles pour la santé bucco-dentaire ont été distribuées aux enfants bénéficiaires, en plus de l'organisation d'une soirée de henné pour les jeunes filles à l'occasion de Laylat Al Qadr.