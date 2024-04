Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Avril 2024

Mali : Canicule / Pr Djibo Mahamane Django, Chef de département à l’hôpital Gabriel Touré – « On a enregistré 102 décès sur les 4 jours d’avril 2024 »

102 décès en quatre jours de la canicule. Cette ’information a été donnée par Docteur Djibo Mahamane Django, Chef de département de la médecine d’urgence et d’anesthésie de l’hôpital Gabriel Touré ce vendredi 04 avril 2024 lors d’un point de presse sur l’augmentation des décès en cette période de forte chaleur. Selon lui, du 1er au 4 avril 2024, le service a enregistré 102 décès sur ces 4 jours et plus de 60% de ces cas de décès sont des patients en âge supérieur à 60 ans.Il souligne que la fréquentation de l’hôpital a augmenté en trois jours avec la réception de 100 patients contre une effectif moyenne journalière de 70 patients. Profitant de l’occasion, Docteur Djibo Mahamane Django invite la population à donner beaucoup d’eau tiède aux personnes âgées et aux enfants. (Source : abamako.com

Tchad : Election Présidentielle - Mahamat et Masra déjà en campagne

Alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024 au Tchad est censée débuter le 14 avril prochain, les affiches du président de transition Mahamat Kaka et de son Premier ministre Succès Masra jonchent déjà les rues de plusieurs quartiers de la capitale N'Djamena. Rapporte africanews.Selon cette source, certains candidats à l’élection à l'instar du Dr Nasra Djimasrgar, accusent les deux candidats d'être entrés en campagne dès le 1er avril.Candidat numéro 10 de la liste, Dr Nasra Djimasrgar, considère que cette situation frustrante et grave décrédibilise déjà le processus électoral du 6 mai. Il déclaré que : « l’équité n’est pas respectée car ils vont totaliser 35 jours de campagnes contre 21 jours comme le prévoir le code. » (Source : africanews)

Zimbabwé : Pour contrôler l’inflation - Le pays adopte la monnaie Zimbabwe Gold (ZiG)

Le gouverneur de la banque centrale du Zimbabwe, Dr John Mushayavanhu, a annoncé aujourd'hui l'adoption d'une nouvelle monnaie appelée Zimbabwe Gold (ZiG) pour remplacer le dollar zimbabwéen (ZW$), dans le but de stabiliser l'économie face à une inflation persistante. La ZiG, adossée à un panier de devises et à des métaux précieux comme l'or, vise à simplifier, sécuriser et stabiliser les transactions monétaires dans le pays. Selon la source citée plus haut, cette décision intervient alors que l'inflation a atteint des niveaux très élevés ces dernières années, avec une récente baisse à 55% en mars 2024 après avoir dépassé les trois chiffres en 2023. Avec une couverture solide de 100 millions de dollars en devises étrangères et 2 522 kilogrammes d'or d'une valeur de 185 millions de dollars, la nouvelle monnaie est soutenue par des fondamentaux macro-économiques robustes. Le gouverneur affirme que cette transition devrait maintenir l'inflation en dessous de 5% d'ici la fin de l'année. (Source :aniamey.com)

Togo : Investissements- Lomé accueille le premier Forum d’investissement de la Cédéao

Le tout premier Forum d’Investissement de la Cédéao a été inauguré le jeudi 4 avril 2024 à Lomé, au Togo. Organisé par la Banque d’Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC), en collaboration avec le gouvernement togolais et le gouvernement indien via India Exim Bank, cet événement se tiendra sur deux jours. Sous la présence distinguée de nombreuses personnalités nationales et internationales, le forum aborde le thème central : « Réaliser la transformation des communautés de la Cédéao dans un contexte complexe ».L’objectif principal de cette réunion est de mettre en évidence les opportunités d’investissement dans les secteurs clés des États membres de la Cédéao, en mettant un accent particulier sur la promotion de la prospérité partagée et la lutte contre la pauvreté. (Source : lome.com)

Gabon : DNI – Le président Jean Patrick IBA-Ba fixe le Cap de la suite des travaux

Akanda, Plus de 600 participants se sont rassemblés samedi 6 avril, au stade de l’Amitié d’Angondjé dans la commune d’Akanda, pour la cérémonie d’ouverture de la première séance plénière du Dialogue National Inclusif, présidée par le président du Bureau National, l’Archevêque Métropolitain Jean Patrick IBA-ba. Occasion pour lui, de décliner l’objectif, l’ambition et les grands axes de ces assises.« Ce Dialogue s’inscrit dans la lignée des engagements pris par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), au lendemain du coup de libération. Son objectif est clair. Il s’agit de rassembler les Gabonais de tous bords, sans exclusion pour panser les blessures du passé; construire une nation réconciliée et solidaire. Aussi, de trouver des solutions innovantes et durables aux défis qui assaillent notre pays », a déclaré le président monseigneur archevêque métropolitain Jean Patrick Iba-ba.La cérémonie a été également marquée par l’installation des présidents des commissions et sous-commissions. (Source : alibreville.com)

Rca : Economie et finances- Le Cnef examine la situation économique du pays

Le Ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, a présidé mardi 02 avril 2024 à Bangui, la session ordinaire du Comité National Economique et Financier (Cnef) de la République Centrafricaine en présence des personnalités comme le Ministre chargé de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Richard Filakota, du Ministre des Mines et de la Géologie, Beltougou puis le Ministre de Commerce et de l’Industrie, Thierry Akoloza. Cette session ordinaire du Comité National Economique et Financier (Cnef) de la République Centrafricaine vise à examiner l’évolution récente de l’environnement économique international, la conjoncture économique nationale à la fin de décembre 2023 et les perspectives macroéconomiques pour l’année 2024. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Insécurité - Le gouverneur de la région promet la reprise prochaine du trafic sur l’axe Tenkodogo-Ouargaye

Le gouverneur de la région du Centre-Est, Aboudou Karim Lamizana, a déclaré samedi que l’axe Tenkodogo-Ouargaye, sous emprise terroriste, sera sécurisé pour la reprise du trafic et pour son bitumage. Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a déclaré ce samedi 6 avril 2024, à l’occasion d’une cérémonie de remise de vivres et collecte de fonds pour les forces combattantes, que l’axe Tenkodogo-Ouargaye sera rouvert très prochainement à la circulation. « Je vais vous dire du fond du cœur, si le capitaine Ibrahim Traoré n’était pas venu avec des mesures fortes, aujourd’hui, peut-être, on n’allait même plus parler du Burkina Faso. Quand il a parlé d’effort de paix, on n’a pas forcé quelqu’un. Nous avons pris conscience du travail qui est en train d’être fait et nous avons tous adhéré », a-t-il ajouté. (Source :Aib)

Benin : Sédentarisation des éleveurs - Un accord entre l’Unicef et le gouvernement

La Représentante de l’Unicef au Bénin et le Haut-Commissaire à la Sédentarisation des Éleveurs ont officiellement signé un protocole d’accord ce vendredi 5 avril 2024, visant à promouvoir les droits de l’enfant dans les zones agro-pastorales. La cérémonie de signature s’est tenue au siège de l’agence de l’Onu dédiée à l’amélioration et à la promotion du bien-être des enfants.Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, l’Unicef franchit une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de ses missions en faveur des enfants du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme (2024-2026) avec le gouvernement du Bénin, l’agence des Nations Unies a signé un accord avec le Haut-Commissariat à la Sédentarisation des Éleveurs. L’objectif principal de cet accord est de travailler ensemble pour protéger les droits des enfants, en particulier ceux des communautés agropastorales et de leurs familles. Pour Mme Djanabou Mahondé, Représentante de l’Unicef au Bénin, la signature de cet accord résulte de discussions approfondies visant à concrétiser les droits des enfants dans les zones agro-pastorales.( Source :acotonou.com)

Ghana : Pour soutenir les producteurs et lutter contre la contrebande - Accra augmente le prix du cacao de 50 %

Le Ghana va augmenter jusqu'à 50% le prix fixe payé aux producteurs de cacao, qui est actuellement de 1.574,66 dollars la tonne, pour que les agriculteurs bénéficient des avantages de la hausse des prix mondiaux et contrer la contrebande de fèves. C’est ce qu’a déclaré mercredi le Cocobod, l'office national de commercialisation du cacao.Fiifi Boafo, responsable des affaires publiques chez Cocobod, a déclaré que le nouveau prix pourrait être annoncé dès cette semaine, mais a refusé de commenter davantage. Un exportateur de cacao qui a demandé à rester anonyme a déclaré que le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture rencontrerait les acteurs du secteur du cacao mercredi après-midi. (Source : Voa)

Côte d’Ivoire : Retour de Guillaume Soro - Tidjane Thiam promet œuvrer auprès du Président Ouattara

L’audience accordée par le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam à l’ex-chef du protocole de Guillaume Soro, M. Kamaraté Souleymane alias « Soul to soul » et à sa délégation a été fructueuse. Si l’on s’en tient à l’engagement de M. Thiam qui a donné l’assurance d’œuvrer aux côtés du Président de la République, Alassane Ouattara pour le retour de leur mentor en Côte d’Ivoire. Ancien chef du protocole de Guillaume Soro, aussi ancien prisonnier M. Kamaraté Souleymane alias « Soul to soul » a été reçu en audience par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) Tidjane Thiam, le 05 avril 2024, au siège du parti d’Abidjan-Cocody. (Source : Fratmat.info)