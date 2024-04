Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Avril 2024

Algérie : Réplique Diplomatique - L'Alger convoque à son tour l'ambassadeur du Niger à Alger

En réaction à la convocation de son ambassadeur à Niamey par les autorités nigériennes concernant la gestion des migrants clandestins, l'Algérie a convoqué à son tour l'ambassadeur de la République du Niger à Alger, Aminou Malam Manzo, pour des discussions ce jeudi. Selon une annonce du ministère algérien des Affaires étrangères, cette rencontre s'est déroulée au siège du Ministère des Affaires étrangères, où l'ambassadeur nigérien a été reçu par la Directrice Générale Afrique, Mme Selma Malika Haddadi. Cette réplique diplomatique intervient après la convocation de l'ambassadeur algérien, Bekhadda Mehdi, à Niamey le mercredi 3 avril dernier. Lors de cette réunion, le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Affaires Étrangères du Niger a fermement exprimé les protestations du gouvernement nigérien et des plus hautes autorités contre l'emploi jugé violent des méthodes par les services de sécurité algériens pour conduire ces opérations. (Source : aniamey.com)

Mali : Terrorisme- Al Qaida attaque un convoi rebelle

Une colonne de véhicules armés du Cadre stratégique permanent (Csp), la coalition rebelle chassée de Kidal, a été prise à partie par des combattants du Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (Gsim) vendredi dans la forêt de Ouagadou, alors qu'elle se dirigeait vers le sud, a appris Mondafrique de sources concordantes. Une trentaine d'hommes seraient tombés du côté islamiste et 18 en face. Plusieurs leaders politico-militaires sont sur place. Iyad Ag Ghali, l'émir touareg du Gsim, avait récemment envoyé une lettre officielle au Csp pour lui interdire d'attaquer l'armée malienne dans le sud du pays, qu'il considère comme son territoire. La forêt de Ouagadou, située près de la frontière mauritanienne, à l'ouest de Tombouctou, est un fief d'Al Qaida au Maghreb islamique.(Source : Mondafrique)

Côte d'Ivoire : Aide au relogement - De l'espoir pour les populations déguerpies dans le District Autonome d'Abidjan

Les mesures prises par le Gouvernement avaient été annoncées à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars 2024. Joignant l'acte à la parole, le jeudi 28 mars 2024, l'Etat à travers le ministère en charge de la Solidarité a commencé les premiers dédommagements financiers au profit des déguerpis des quartiers Gesco (Yopougon) et Boribana (Attécoubé). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de relogement, chaque ménage concerné recevra la somme de 250 000 Fcfa, soit un montant global de 697 millions de Fcfa pour tous les ménages impactés. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Trafic aérien de passagers et transport aérien de marchandises - Une baisse des statistiques en 2023

Les indicateurs n'étaient pas au vert en termes de volume dans le trafic aérien de passagers et le transport aérien de marchandises en 2023 au Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la note trimestrielle de conjoncture au titre du 4è trimestre 2023 établie par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Le trafic aérien de passagers et du transport aérien de marchandises baisse au quatrième trimestre 2023.Le nombre total de passagers (débarqués et embarqués) en décembre 2023 affiche une baisse de 5,8% par rapport à septembre 2023. Cette décroissance du nombre de passagers est due essentiellement au nombre de départs qui a baissé de 19,4% en un trimestre. En glissement annuel, le nombre total de passagers est en baisse en passant de 56 382 passagers en décembre 2022 à 52 590 passagers en décembre 2023. Le nombre de passagers en transit est passé de 11 307 à 10 176, soit une baisse de 10,0%. Le volume total de marchandises dans la navigation aérienne entre septembre 2023 et décembre 2023 est en baisse de 36,7%. (Source : aouaga.com)

Togo : Gestion de la dette - L'Etat veut réduire sa dette intérieure, actuellement à plus de 61%

Au Togo, l'Etat veut à réduire sa dette intérieure, avec pour objectif de la ramener à 54,6 % d'ici à 2026, soit une diminution de 7 points de pourcentage en trois ans. C'est ce que révèle la stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT) de l'administration publique. En effet, à la fin de 2023, l'encours de la dette publique s'élevait à 3 707 milliards FCFA, principalement libellée en FCFA, avec la dette extérieure représentant 61% (2 276 milliards de FCFA) et la dette intérieure 38,61% (1431 milliards de FCFA). À cette même date, la part de la dette envers les partenaires multilatéraux s'élevait à 864,02 milliards FCFA (23,3% de la dette totale ou encore 15,53% du PIB). (Source : alome.com)

Sénégal : Fin du Ramadan - Communiqué de l'ASPA sur les informations sur la visibilité du croissant Lunaire

La conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Lundi 08 avril 2024 à 18h 21mn UTC, moment qui marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour La lune sera à une distance de 359 354 km de la Terre aj lendemain de son périgée (Point de son orbite le plus proche de la terre). Lundi 08 Avril : La Lune se couchera A 19h 21mn alors que le soleil se couchera A19h23mn. La Lune se couchera ainsi avant te Soleil. Le croissant lunaire ne sera observable nulle part sur terre Mardi 09 Avril : La Lune se couchera à 20h 21mn, soit 58 mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera alors âgée de 25h 02mn et sa surface éclairée sera d'environ 1,6% avec une altitude de 12,4*. Le croissant sera observable a l'œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé, de même en Afrique, en Europe et en Amérique. (Source : adakar.com)

Gabon : Football/Limogeage de Claude Mbourounot - Le Fégafoot prévoit s'expliquer mardi prochain

La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a promis révéler, le mardi 9 avril prochain, les explications sur l'origine de l'éviction du Directeur technique national (DTN), Claude Mbourounot, selon un communiqué parvenu à l'Agp. « En vue d'avoir plus amples explications sur l'éviction du DTN, une communication vous sera diffusée le mardi 9 avril 2024 à 11 h sur les plateformes de la FEGAFOOT », mentionne le communiqué de presse de l'instance basée dans la commune d'Owendo. Une décision qui a par la suite suscité énormément de réactions et interprétations faisant craindre un énième conflit entre le ministre des Sports et la Fégafoot. ( Source:Agp)

Guinée : Unification du patronat guinéen - Signature d'un accord tripartite entre la Chambre des mines, la CGE-GUI et la FEPAMINES

Une rencontre d'échange suivie de la signature d'un protocole d'accord tripartite a eu lieu le jeudi 4 avril 2024, dans un complexe hôtelier de Conakry, entre la Chambre des mines de Guinée, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI) et la Fédération du Patronat Minier (FEPAMINE). L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'unification de la structure faîtière, le Patronat guinéen, jadis profondément divisé. La rencontre a été facilitée par le Président du Conseil d'Administration de la Chambre des Mines de Guinée. Dans sa prise de parole, Ismaël Diakité, a indiqué que l'action relative à l'unification du patronat guinéen ne repose guère sur une question de personnalité( Source:africaguinee.com)