Zambie: La faim touche plus d'un million d'enfants, alerte une ONG

Voilà plus de deux mois que la Zambie manque cruellement de pluie. Un effet du phénomène météorologique El Niño, aggravé par le changement climatique. La sécheresse a dévasté la moitié des récoltes.

Aujourd'hui, en Zambie, plus d'un million d'enfants ont faim, alerte l'ONG Save The Children qui a notamment recueilli des témoignages dans l'ouest du pays. Selon Malama Mwila, responsable régional des politiques et du plaidoyer de cette ONG en Afrique de l'est et australe, qui répond aux questions de Lucile Gimberg, « cela veut dire qu'au quotidien, ils mangent seulement un repas par jour. Et encore, ce repas ne peut pas vraiment être qualifié de repas ! »

« Sans nourriture, ils s'endorment »

« Certains, continue Malama Mwila, passent des heures, dans la savane ou dans la forêt, à chercher des fruits sauvages pour les manger. Sinon, ils mangent ce qu'on appelle ici le mashwa. C'est une sorte de racine aquatique qu'ils font bouillir pour que ce soit mangeable. »

« Ce que nous observons dans les communautés affectées, c'est que les enfants ne sont pas capables d'aller à l'école le ventre vide. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Une mère de famille nous disait que quand elle regarde ses enfants, elle a l'impression qu'ils sont malades. Mais en fait ils ont juste besoin de manger. Sans nourriture, ils s'endorment, c'est un mécanisme naturel quand on a faim », conclut ce responsable régional des politiques et du plaidoyer de l'ONG Save The Children.