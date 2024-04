Rwanda: Trente ans du génocide des Tutsis - Le pays commémore un passé dont «il faut tirer les leçons»

Au Rwanda, le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir, au mémorial de Guisozi, au matin de ce dimanche 7 avril, pour lancer les commémorations du 30ème anniversaire du génocide des Tutsis, avant la cérémonie officielle. Le génocide a fait au moins 800 000 morts.

La cérémonie s'est déroulée en présence de milliers de personnes dont de nombreuses personnalités internationales et a duré un peu plus de deux heures dans le stade de BK Arena.

Cinq mille invités dont plus d'une trentaine de chefs d'État, de gouvernement, d'anciens présidents ou encore de représentants d'organisations internationales étaient tous réunis autour de cette scène noire avec, en son centre, un grand arbre de lumière.

Une demi-douzaine de discours ont été prononcés, ponctués par des performances artistiques ainsi que des prises de parole tournées autour de la mémoire, mais aussi autour du silence et de la responsabilité de la communauté internationale, car il aura fallu « attendre le 8 juin 1994, deux mois après le début des massacres, pour que les Nations unies parlent enfin d'actes de génocide », a déclaré le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean-Damascene Bizimana.

« Tristesse et reconnaissance »

« Personne, pas même l'Union africaine ne pourrait se disculper de son inaction », a commenté le président de la Commission de l'UA Moussa Faki Mahamat, un passé dont « il faut tirer les leçons », selon le président Paul Kagame, dernier discours de la cérémonie appelant les leaders africains à rejeter les politiques tribales et de nettoyage ethnique et saluant la nouvelle génération rwandaise, « gardiens de notre future et de la fondation de notre unité », affirme-t-il.

%

« Aujourd'hui, nos coeurs sont remplis, à mesure égale, par la tristesse et la reconnaissance. Nous nous souvenons de nos morts mais nous sommes aussi heureux de voir ce que le Rwanda a pu devenir. Aux survivants qui sont ici, nous avons une dette envers vous. Nous vous avons demandé l'impossible : de porter le poids de la réconciliation sur vos épaules et de continuer de le faire pour notre nation.

« Notre voyage a été long et difficile. Le Rwanda a été profondément humilié, par l'amplitude de nos pertes, et les leçons que nous avons apprises sont gravées dans le sang. Mais les progrès formidables réalisés par notre pays sont évidents et ils sont le résultat des choix que nous avons fait pour resusciter notre nation avec, comme fondation essentielle, la notion d'unité. Désormais, nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, nous ressentons aussi une reconnaissance particulière pour nos amis venus du monde entier et qui sont présents ici avec nous. Certains pays représentés, aujourd'hui, ont envoyé leurs fils et leurs filles lors de missions de maintien de la paix au Rwanda. C'est la communauté internationale qui nous a tous trahi, que ce soit par mépris ou lâcheté», a déclaré le président rwandais, Paul Kagame.