Cote d'Ivoire: Hausse du prix d'achat bord champ en vue, vers une meilleure rémunération des producteurs ?

Les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible du sujet, ont indiqué qu'elles font référence à une décision prise lors d'une réunion gouvernementale samedi.

Plus tôt dans la journée, le président ivoirien Alassane Ouattara avait validé une proposition de prix comprise entre 1 100 et 1 200 francs CFA le kilo avant de faire marche arrière et de demander un prix encore plus élevé, selon les sources.

Les prix du cacao LCCc2 ont plus que triplé l'année dernière, alors que les maladies et les intempéries ont poussé le marché mondial dans un troisième déficit consécutif, mais le prix officiel que les producteurs peuvent facturer pour leurs fèves en Côte d'Ivoire, l'un des principaux producteurs, ne l'a pas encore reflété.

"Il y avait plusieurs propositions sur la table et, en dernier recours, le président voulait le prix le plus élevé possible pour les producteurs. Donc il a opté pour 1.500 CFA le kg au lieu de 1.200 CFA qui avait été validé précédemment", a déclaré le directeur d'une entreprise exportatrice européenne.

"En fin de compte, dans le contexte actuel, c'est le meilleur prix possible que la CCC puisse payer, car le système de vente en Côte d'Ivoire est tel qu'il est difficile de modifier les prix en cours de saison", a ajouté la source.

Le directeur d'une autre société d'exportation internationale a confié : "Le président a jugé la situation du marché mondial exceptionnelle et souhaitait une réaction tout aussi exceptionnelle".

