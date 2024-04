Burkina Faso: Salam du Ramadan - La relation avec soi-même

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louanges à Allah, qui a créé l'homme, l'a honoré, a fait de lui Son Représentant et l'a préféré à bon nombre de Ses créatures. Il a créé l'homme pour une vie de lutte et lui a donné l'Islam comme outil pour tout lui faciliter. Que Sa paix et Ses bénédictions soient en abondance sur le Messager de miséricorde, envoyé à l'univers comme tel et sur l'ensemble des croyants de tous les temps.

Dans son existence terrestre, l'homme est souvent préoccupé par la qualité de ses relations avec les autres que sont les membres directs de sa famille, les voisins, les collègues ... Les efforts sont portés sur l'image que les gens, les autres auront de lui à tel point que l'essentiel est oublié : la qualité de la relation avec lui.

Dans les relations humaines, avant toute autre, l'homme doit s'intéresser à la valeur de sa relation à lui-même, à son état d'esprit, à son bien être. On a beau aimé quelqu'un, on ne saurait lui donner que ce que l'on a. Parce qu'il faut qu'il soit bien, qu'il ait le bien afin de pouvoir le transposer dans ses relations avec les autres, personne ne doit jamais négliger cet aspect de sa vie.

Je me suis toujours demandé pourquoi, dans les avions, dans les mesures de sécurité, en cas de dépressurisation, il est, d'abord, conseillé de porter ton masque à gaz avant de t'occuper de toute autre personne fût-elle ton enfant ou ton géniteur. C'est simplement parce que tu dois, toi-même, être en sécurité, tu dois être stable avant de pouvoir aider qui que ce soit. Si ce n'est pas le cas, tu risques, entre-temps, de perdre conscience sans pouvoir finir d'aider l'autre et ce sera une double perte. Cet aspect, islamiquement, n'est pas du tout à négliger. En effet, à travers ce verset : « Ô Vous qui croyez ! Préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu (...) » (S66 V06), Allah nous indique que le souci premier, c'est nous d'abord. Viennent, ensuite, les personnes qui sont sous nos responsabilités. Comment, égaré, peux-tu prétendre sauver une autre personne ? C'est pourquoi Allah nous interpelle « Ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » (S61 V02).

Au regard de ce qui précède, l'homme, dans sa relation avec lui-même, doit apprendre à s'aimer véritablement. S'aimer soi-même est élément important de cette vie. En effet, cet amour pour soi a un impact considérable sur la santé mentale et physique de l'homme. Il peut conduire l'homme à se négliger, à s'accorder peu d'importance, à ne point prendre soin de lui à tous les niveaux et les conséquences peuvent être désastreuses. Se traduisant par un malaise, le manque d'amour de soi peut ouvrir les portes à tout type de troubles comme le stress, la dépression engendrant ainsi des maladies physiques.

Dans l'Islam, pourtant, l'amour de soi est une obligation religieuse. Rappelons-nous ce hadith du Prophète : « Nul ne croit véritablement jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Pour être un vrai croyant, le souci tourne, d'abord, autour de soi. Et ce qu'on désire, ce qu'on aime pour soi parce qu'on se veut du bien, on le désire, ensuite, pour son frère. C'est dans ce sens que le Prophète Ibrahim formula son invocation de la façon suivante : « Ô notre Seigneur ! Pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le jour de la reddition des comptes » (S14 V41). Ainsi, la base de l'amour des autres, c'est l'amour de soi et la prise en soin de soi. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même d'abord.

Parce qu'on s'aime soi-même, on doit prendre soin de soi même physiquement. « Allah est beau et Il aime la beauté ». Cet hadit nous interpelle qu'on ne doit pas se négliger. Dans la limite de ses capacités, on doit être beau. On doit être propre. On doit bien se laver, bien se brosser les dents, si possible, bien se parfumer et sans que ce ne soit obligatoirement neufs, on doit porter des habits propres. Il y en a, quand tu les vois, tu as comme l'impression que la foi rime avec la saleté. Tu ne peux les approcher au regard des odeurs nauséabondes qui se dégagent de leurs bouches ; ils ne peuvent soulever les bras tellement les aisselles ont jauni et blanchi en même temps. Tu te demandes, s'ils sont mariés, comment se débrouillent leurs conjoints. Le Prophète nous a, pourtant, dit que « La propreté fait partie de la foi ».

Il faut, cependant, rappeler que l'amour de soi ne doit pas pousser l'homme aux péchés de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de l'orgueil. En outre, dans sa relation avec soi-même, il est important, souvent, dans l'espoir et la quête du pardon d'Allah, d'accepter se décharger, se pardonner et s'accepter. Certains, parce qu'ils ont eu des passés assez troubles, ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils trainent toujours et en tout instant le lourd fardeau du passé. Ils sont fatigués et refusent de se reposer. Cela les empêche à se battre convenablement pour changer les choses, pour un lendemain meilleur.

Ils tombent dans le désespoir. A tous ceux qui se reconnaitraient à travers ces lignes, n'oubliez jamais la Main tendue du Miséricordieux par essence et par excellence : « Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux » » (S39 V53). Si Allah rassure et promet Son pardon, pourquoi faut-il continuer dans le gouffre du désespoir, des regrets sans fin ? Pourquoi faut-il refuser de se libérer pour avance.

Ma Soeur, mon Frère ! lève-toi, approprie-toi ton histoire, tire les leçons et avance pour un avenir radieux, plein de bonnes choses qui n'attendent que toi.

Par ailleurs, certains, dans leur rapport à eux-mêmes, semblent avoir perdu le contrôle et se laissent aller aux aléas de la vie. D'autres croupissent sous le joug des épreuves et refusent de se battre parce qu'ils sont désespérés de cette vie. La première des choses à se rappeler mutuellement, à ce niveau, est qu'Allah n'éprouve jamais le croyant pour le rabaisser. Bien au contraire, par les épreuves, Allah, tel le feu qui nettoie le fer de la rouille, nettoie, aussi, le croyant, efface ses péchés et le rend digne de Sa miséricorde et d'une proximité étroite avec Lui.

Le Prophète nous enseigne, en effet, que : « Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface, par cela, une partie de ses péchés ». Ce n'est point parce qu'Allah ne nous aime pas qu'Il nous soumet aux différentes épreuves. La meilleure attitude, dans de pareilles circonstances, est d'éviter les « si, si, ... », de se remettre à Allah en adoptant la patience et l'endurance tout en Lui implorant une issue favorable.

Allah n'abandonne jamais le croyant. Il demeure toujours l'Allié de ceux qui Lui font confiance. Il dit, effectivement : « Dis : « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance » » (S09 V51). Aussi, n'oublions pas que la grâce d'Allah est immense et Il en dispense abondamment. Il a la capacité de changer le cours des évènements. Il nous dit ceci : « Et si Dieu fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de Lui.

Et s'Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c'est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux » (S10 V107). Le musulman, pour sa liberté et sa libération de toute aliénation de quel que groupe que ce soit, doit apprendre, à la lumière de sa foi, à s'affirmer et à s'assumer. Le musulman n'est pas dans un suivisme surtout dans l'injustice. Il doit apprendre à dire clairement « non ». C'est pourquoi, le Prophète nous dit : « Nul d'entre vous ne doit être une marionnette qui dit : « Je suis avec les gens, s'ils font du bien, j'en fais et s'ils font du mal j'en fais également » ».

Enfin, pour le bonheur, le bien-être et l'indépendance du musulman vis-à-vis de toute autre créature, le musulman doit observer cette prescription du Prophète :

« Observe les prescriptions d'Allah, Il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu Le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander, demande à Allah et si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, elle ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Les plumes ont cessé d'écrire et l'encre des pages a séché ».

Seigneur Allah, donne-nous la clairvoyance de mettre la quête de Ton amour au-dessus de tout autre.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Imam à l'AEEMB et au CERFI