Burkina Faso: SNC Bobo 2024 - Les voyants des préparatifs au vert

Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité des infrastructures devant accueillir les festivités de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le vendredi 5 avril 2024 à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de s'assurer du niveau d'avancement des préparatifs pour une réussite de cette biennale de la culture prévue du 27 avril au 4 mai prochain.

A trois semaines de l'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, veut s'assurer d'une bonne organisation. Pour ce faire, il a visité quelques infrastructures devant accueillir les festivités, le vendredi 5 avril 2024 dans la ville de Sya. Du siège de la SNC, à l'Institut national de formation du personnel de l'enseignement (INFPE) de Bobo (ex-ENEP), en passant par le Centre Abel Sanou (CAS) et l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES), le ministre y a fait le tour pour s'imprégner de l'état des préparatifs et des conditions d'accueil dans ces différents centres. En dehors du siège de la SNC, les autres centres sont destinés à l'hébergement des festivaliers.

Selon Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l'hébergement constitue véritablement un aspect extrêmement important de l'organisation. A cette 21e édition, a-t-il confié, ce sont près de 1 500 artistes et troupes qui sont attendus dans la ville de Sya. « Partout où nous sommes passés, nous avons senti véritablement que les gestionnaires des sites ont porté un intérêt et une attention sur les salles qui vont accueillir les artistes », a-t-il souligné après la visite.

Assurer un hébergement confortable aux artistes

A l'en croire, les énergies sont mobilisées pour mettre tout au niveau afin que les artistes puissent bénéficier d'un minimum de confort pour pouvoir passer une bonne Semaine de la culture. « Le comité d'organisation est à pied d'oeuvre pour que tout soit prêt avant l'arrivée des artistes. Nous allons engager toutes les équipes pour permettre aux invités et visiteurs de disposer d'un cadre propice pour pouvoir s'exprimer », a rassuré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Selon ses dires, tout est prêt sur le site de la SNC pour accueillir les festivaliers. Pour lui, d'ici une semaine, les stands seront prêts, car les travaux avancent dans le bon sens.

« Nous repartons rassurés de cette visite au niveau du siège de la SNC et des sites d'hébergement, qu'à trois semaines nous sommes dans le bon rythme pour accueillir les festivaliers », a-t-il notifié. Il reste tout de même quelques travaux supplémentaires à faire, notamment d'assainissement, de plomberie et d'éclairage, reconnaît le ministre. C'est le site de l'INFPE (ex-ENEP) qui accueillera la majorité des artistes de cette édition, a confié la directrice générale de la SNC, Christiane Sanon. Le choix de ce site, a-t-elle expliqué, a été fait pour permettre aux principaux acteurs d'être plus proches de la maison de la Culture et faciliter leur déplacement.

« Cela va leur permettre d'être proches de la maison de la Culture Mgr Anselme Titianma Sanon où se tiendra le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) », a-t-elle indiqué. Le site de l'OCADES accueille les artistes de la diaspora malienne et ivoirienne. A son tour, la DG/SNC a affirmé que tout est mis en oeuvre pour assurer un séjour « agréable » à tous les artistes. Pour rappel, la 21e édition de la SNC se tiendra du 27 avril au 4 mai 2024 dans la cité de Sya.