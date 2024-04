Soudan: Des convois d'aide atteignent le Darfour pour la première fois depuis des mois

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est parvenu à acheminer au Darfour des denrées alimentaires et des produits nutritionnels qui faisaient cruellement défaut. Il s'agit de la première aide du PAM à atteindre cette région du Soudan ravagée par la guerre depuis des mois.

Deux convois ont franchi la frontière entre le Tchad et le Darfour à la fin du mois de mars, transportant une aide alimentaire et nutritionnelle destinée à quelque 250.000 personnes souffrant d'une faim aiguë dans le nord, l'ouest et le centre du Darfour.

Il s'agit des premiers convois transfrontaliers d'aide du PAM à atteindre le Darfour à la suite de longues négociations pour rouvrir ces routes après que les autorités de Port-Soudan ont révoqué les autorisations pour les couloirs humanitaires en provenance du Tchad en février.

L'arrêt temporaire du corridor humanitaire en provenance du Tchad ainsi que les combats en cours, les longues procédures de dédouanement des cargaisons humanitaires, les obstacles bureaucratiques et les menaces à la sécurité ont empêché les humanitaires d'opérer à l'échelle nécessaire pour répondre aux besoins de la faim au Soudan.

L'ONU redoute une catastrophe sans un flux constant d'aide

« Il faut que l'aide parvienne régulièrement aux communautés ravagées par la guerre, par tous les moyens possibles. La faim au Soudan ne fera qu'augmenter avec le début de la période de soudure dans quelques semaines. Je crains que nous n'assistions à des niveaux sans précédent de famine et de malnutrition à travers le Soudan pendant cette période de soudure », a déclaré Eddie Rowe, Représentant du PAM au Soudan.

La semaine dernière, 37 camions transportant 1.300 tonnes de fournitures ont traversé le Darfour occidental depuis Adre, au Tchad, et des distributions de nourriture sont en cours dans le Darfour occidental et central. Cependant, les combats acharnés, le manque de sécurité et les longues procédures d'autorisation par les parties belligérantes ont retardé la distribution de cette aide lors d'un convoi le 23 mars dernier.

L'agence onusienne indique ne pas savoir quand le prochain convoi d'aide pourra emprunter cette route. Elle prévient que si la population soudanaise ne reçoit pas un flux constant d'aide via tous les couloirs humanitaires possibles - depuis les pays voisins et à travers les lignes de combat - la catastrophe alimentaire du pays ne fera que s'aggraver.

Vers la « pire crise de la faim au monde »

Une façon de plaider d'urgence des garanties de sécurité pour que les fournitures puissent être distribuées dans le nord du Darfour aux personnes qui luttent pour obtenir ne serait-ce qu'un repas de base par jour. Les opérations transfrontalières entre le Tchad et le Darfour sont considérées comme essentielles pour atteindre « les communautés où les enfants meurent déjà de malnutrition ».

« Tous les couloirs de transport de nourriture doivent rester ouverts, en particulier celui qui relie Adre, au Tchad, au Darfour occidental, où les niveaux de famine sont alarmants », a fait valoir M. Rowe.

Le mois dernier, Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM, a averti que la guerre au Soudan risquait de déclencher la « pire crise de la faim au monde » si les familles soudanaises et celles qui ont fui vers le Soudan du Sud et le Tchad ne recevaient pas l'aide alimentaire dont elles ont désespérément besoin.

La guerre au Soudan porte la faim à des niveaux record, avec 18 millions de personnes dans le pays confrontées à une famine aiguë. Au Darfour, 1,7 million de personnes sont en situation d'urgence.