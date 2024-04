Tunisie: Le play-out reprend Samedi prochain - A l'assaut du CAB...

Le play-out reprendra le 13 avril avec trois rencontres et le lendemain avec un match pour clore cette 7e journée. Auparavant, un trio de tête s'est quelque peu détaché dans les hauteurs du classement, un club est stationné au pied du podium, alors que trois formations sont sur la même ligne, distançant de six points la lanterne rouge marsoise.

En l'état, voici quelques points à retenir avant que la 8e ronde ne donne bientôt son verdict. Commençons par la hiérarchie installée et consolidée déjà avant la trêve. Le CAB caracole en haut de l'affiche avec trois unités de plus que l'UST et l'OB. Les Cabistes de Maher Kanzari affichent jusque-là un pré-bilan flatteur. Défaits seulement à Gafsa, les Cabistes comptent quatre victoires et une seule parité ramenée de Béja. Des feux au vert donc pour les Requins du nord et pour coach Kanzari, qui, en passant, s'est vu proposer une prolongation de contrat jusqu'en juin 2025.

Les minots de Kanzari montrent les crocs

Intronisé en août dernier, Maher Kanzari a, non seulement, effectué du bon travail, mais il a aussi le mérite d'avoir lancé dans le grain bain plusieurs aspirants cabistes. Reste maintenant à lancer le dernier sprint, à commencer par faire honneur à son statut en croisant l'US Tataouine, l'un des dauphins déclarés du CAB. Samedi 13 avril, à partir de 15h00, l'UST de Sami Gafsi reçoit donc le CAB et entend revenir à hauteur du leader en cas de victoire. L'UST freinera-t-elle les ardeurs des Cabistes? Tout est possible mais la mission s'annonce difficile, surtout que récemment, le club de Tataouine a traversé une zone de turbulence. Miné un temps par une grève des joueurs pour impayés, l'UST a dans un premier temps reporté la reprise des entraînements avant de reprendre une activité normale. Serait-ce dommageable quand on sait que déjà la longue trêve n'a pas manqué d'impacter l'autodiscipline des joueurs et cette capacité à s'imposer volontairement des règles et des comportements?

Imed Ben Younés contre vents et marées

A hauteur de l'UST, toujours derrière le leader, l'on retrouve l'OB, un club qui peut lui aussi prendre la pôle-position en cas de victoire à Béja, à la réception d'EGS Gafsa, seule équipe à avoir battu le CAB. Bref, pour le codauphin béjaois, il y a forcément un bon coup à jouer si la victoire est au bout et si les planètes sont alignées. En clair, si les Cigognes bénéficient d'un destin favorable, outre les trois points récoltés, ils passeraient sur la même ligne que les Cabistes et peut-être l'UST. Pas besoin de spéculer cependant car, là aussi, ça n'a pas manqué de grincer à Béja lors de la dernière trêve.

Un temps, les joueurs de l'Olympique de Béja ont refusé de reprendre les entraînements, réclamant le règlement d'une partie de leurs dus. Dans le même temps, l'entraîneur béjaois Imed Ben Younés, très mécontent de la situation, avait préféré reprendre les répétitions avec des joueurs de la section Elites (ambiance!). Dimanche 14 avril, au stade Boujemaa Kmiti de Béja, Gafsa profitera-t-il de cet épisode qui a secoué la préparation de l'OB pour retrouver des hauteurs plus clémentes ? Rien n'est moins sûr sachant que le onze à Skander Kasri n'a pas présenté des garanties rassurantes, récemment, en amical, face au CSS pliant (2-0) et affichant des lacunes au niveau de ses trois lignes de jeu. Enfin, même si coach Kasri a aussi dû faire l'impasse sur le stage de Sousse (contraintes budgétaires obligent), EGSG doit saisir sa chance au vol à Béja et y croire avec fortes convictions.

L'ES Metlaoui de Kais Yaakoubi peut mieux faire...

Au pied du podium, les Miniers de Métlaoui reçoivent les Cap-bonnais de Soliman qui pointent à une longueur de leur adversaire du jour. Avec trois défaites au compteur, l'ESM de Kais Yaâkoubi peine à décoller même s'il n'y a pas péril en la demeure. Avec trois défaites, deux victoires et une parité, Métlaoui est donc loin d'avoir exploité son plein potentiel. Et face à l'AS Soliman, exaEquo avec EGSG et l'USBG à la 5e place du classement, l'ESM doit gagner pour du moins se détacher au regard de son rang au sein de la hiérarchie. Qu'en pense l'ASS? On sera fixé samedi 13 avril.

Plus de jokers à griller pour l'USBG

Enfin, le quatrième match au menu est programmé au stade Abdelaziz Chtioui où l'Avenir de la Marsa reçoit l'US Ben Guerdane. Semé au classement et laissé à quai, à l'issue de (quasiment) chaque journée, l'ASM ne s'en sort plus et file donc tout droit vers la Ligue 2. En six matchs disputés, l'équipe qui a vu défiler trois entraîneurs, Khaled Ben Yahia, Abdessatar Ben Moussa et Chaker Meftah, avant que Souhaib Zarrouk et Bilel Ben Messoud ne soient intronisés, a certes fait illusion en battant Gafsa début février, mais ce n'était que feu de paille, puisque jusque-là, les gars du Saf-Saf ont plié à cinq reprises, dont un revers à domicile face à l'AS Soliman. L'USBG sait donc que le temps n'est plus à perdre du terrain. Contrariant est donc le contexte actuel pour un club qui a «consommé» trois techniciens cette saison, Chiheb Ellili, Hakim Aoun et Ramzi Jarmoud, en espérant qu'avec Mohamed Ali Maâlej, l'Union de Ben Guerdane se maintienne finalement parmi l'élite.