Tunisie: Zarzis/Ramadan - Initiative louable !

Parfois, les chemins ne mènent pas à Zarzis

Comme chaque année, Ramadan nous comble du parfum du bon vieux temps et nous cultive, au gré de ses jours, les sublimes valeurs d'entraide et de charité. Ainsi, le couffin de Ramadan et l'organisation partout de tables d'iftar s'érigent en tradition bien ancrée dans nos villes et quartiers.

Les nobles bienfaits accomplis bénévolement au cours de ce mois saint au profit des familles nécessiteuses, à l'instar des couffins de Ramadan distribués aux pauvres et les restos du coeur installés dans les quatre coins de la ville, ainsi que le point de vente du producteur au consommateur assuré par l'Office des terres domaniales, au profit des habitants à revenu moyen, ont été bien ressentis aussi bien par les citoyens que par les autorités locales et régionales.

Circoncision de 30 enfants

A cela, s'ajoute un autre acte humanitaire réalisé par l'hôpital régional de la ville. Il s'agit de la circoncision de 30 enfants issus de familles démunies, pendant la période allant du 1er jusqu'à demain 8 avril. Une initiative, certes, salutaire qui consacre bel et bien l'élan de solidarité partagé, mais aussi donne l'exemple d'actes d'abnégation et de générosité dont fait preuve le personnel médical et paramédical dudit hôpital.