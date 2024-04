Tunisie: L'ASM se prépare à la reprise du Play-out - Une batterie: de tests amicaux !

Les "Vert et Jaune" ont meublé la trêve par une batterie de tests amicaux afin de préparer au mieux la reprise du play-out avec l'espoir de pouvoir quitter enfin la zone de la relégation.

L'Avenir de La Marsa compte sur un binôme composé de deux enfants du club, Bilel Ben Messaoud et Souhaieb Zarrouk, pour mener la barque à bon port. L'ASM, lanterne rouge après six journées disputées en play-out, n'a que trois petits points au compteur. Une situation des plus critiques, d'autant que les Banlieusards accusent six points de retard sur les trois premiers relégables, l'US Ben Guerdane, l'AS Soliman et El Gawafel de Gafsa. Les trois premiers relégable seront en concurrence directe avec l'ES Métlaoui qui les devance d'un point. C'est dire combien la situation est bien compliquée pour les Marsois qui, dos au mur, doivent jouer le tout pour le tout.

Rafik Kamergi retrouve le chemin des filets !

Le staff technique marsois l'a bien compris : il n'y a pas mieux que les matches amicaux pour appliquer les consignes, corriger les lacunes et préserver au mieux le rythme. Et si la dernière sortie amicale disputée en milieu de semaine a été soldée par un match nul et vierge avec le CSHL, la rencontre d'avant, disputée il y a une semaine, a été soldée par une large victoire obtenue devant le leader du play-out, le CAB 3-0. Et ce qui est bien, c'est que l'attaquant Rafik Kamergi a retrouvé enfin le chemin des filets en étant l'auteur d'un doublé. Il était temps même si c'est en amical d'autant que Kamergi était également l'auteur de la passe décisive qui a donné lieu au deuxième but signé Sadok Nzagou.

Rafik Kamergi, buteur et auteur de passe décisive, a été justement recruté pour cela et c'est une bonne chose que le joueur soit libéré. Il est bon de rappeler qu'un match précédent (officiel) a été disputé contre le CAB une semaine auparavant au Stade 15-Octobre et a été soldé par une victoire des Nordistes sur le score de 1-0. Bref, les Marsois ont bien profité de la trêve pour préparer la reprise de la compétition. Leur objectif est de réussir les deux premiers matches d'autant qu'ils les disputeront à domicile, successivement contre l'USBG et l'UST. C'est dire que, pour sauver leur peau (mission quasi miraculeuse), il est essentiel pour les Marsois de réussir cette fois-ci leur départ au risque de le regretter à la fin de la saison.