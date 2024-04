Tunisie: 15e édition d'Arab Film Festival Berlin - Hommage à la Palestine

«Au fil des années, le public du festival a été invité à interagir avec les perspectives arabes et propalestiniennes, car la Palestine et les luttes de son peuple sont et resteront au coeur de la construction des identités arabes. Le festival considère donc qu'il est de son devoir d'offrir à son public et à ses invités un espace de discussion respectueuse et ouverte, également sur ces questions».

La belle affiche au pattern suggérant une broderie aux couleurs de la Palestine de la 15e édition d'Arab Film Festival Berlin (Alfilm), prévue du 24 avril au 30 avril, confirme l'intérêt que porte le festival à la question palestinienne depuis sa création.

En effet, et depuis sa première édition, Alfilm, dans le cadre de sa promotion des cinématographies arabes, se consacre également à la vitrine du cinéma palestinien à Berlin. Une mission que les organisateurs ont à coeur d'autant plus que, comme ils le notent, les films palestiniens sont rarement présents sur les grands écrans allemands. En tant que festival du film arabe, Alfilm a toujours considéré que son rôle était de présenter ces films et d'offrir une plateforme aux cinéastes palestiniens pour faire entendre leurs histoires en Allemagne.

«Au fil des années, le public du festival a été invité à interagir avec les perspectives arabes et pro-palestiniennes, car la Palestine et les luttes de son peuple sont et resteront au coeur de la construction des identités arabes. Le festival considère donc qu'il est de son devoir d'offrir à son public et à ses invités un espace de discussion respectueuse et ouverte, également sur ces questions», notent les organisateurs. Organisé depuis 2009 par l'association «makan - Centre du cinéma, des arts et de la culture arabes», fondée en 2004 pour promouvoir et soutenir le cinéma arabe, Alfilm se tient chaque année à Berlin au cinéma Arsenal et City Kino Wedding, ainsi que dans d'autres lieux.

Le festival oeuvre à la mise en valeur des films du monde arabe et de sa diaspora qui ont une haute valeur artistique et présentent des perspectives stimulantes sur les questions culturelles, sociales et politiques contemporaines. Avec ses trois grandes sections Al Film selection, Al Film spotlight et Al Film atelier, le festival offre une plateforme vivante pour le discours critique, l'échange interculturel, l'engagement avec d'autres cultures et les synergies et coopérations futures.

Le travail de l'association et du festival est réalisé par une équipe de bénévoles motivés par la culture. Des individus issus d'horizons professionnels et personnels différents s'engagent chaque année à présenter les oeuvres de cinéastes arabes sur les écrans berlinois, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur le monde arabe au public cinématographique international de la ville.

Parallèlement à sa programmation cinématographique, le festival organise chaque année un certain nombre de Film Talks, de tables rondes et de master classes avec des cinéastes, producteurs et autres experts arabes. L'objectif de ces événements a toujours été de renforcer le dialogue en proposant aux acteurs du festival et au public l'occasion de voir la région du point de vue de sa population et de discuter avec les invités du festival.