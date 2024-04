Gabon: Les objectifs du Dialogue national inclusif rappelés par Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba

Le Dialogue national inclusif a tenu sa première assemblée plénière ce samedi 6 avril 2024 sous la direction de son Président, l'Archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba. Cette rencontre avec les participants avait pour but, de rappeler à des fins utiles, les objectifs de ce Dialogue national inclusif (DNI).

Ils étaient nombreux, les participants. C'est dans une salle archicomble de près de 600 personnes, que s'est tenue première assemblée plénière du Dialogue national inclusif, conduite par son Président, Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba. Il a rappelé aux participants, l'importance de cette rencontre où les Gabonais et Gabonaises doivent se parler pour construire un Gabon nouveau. "Il s'agit de rassembler les Gabonais de tous bords, sans exclusion pour panser les blessures du passé ; construire une nation réconciliée et solidaire. Aussi, de trouver des solutions innovantes et durables aux défis qui assaillent notre pays." va t-il souligner tout en insistant.

Les Gabonais sont déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays. Les participants disent donner le meilleur d'eux tout en agissant pour le mieux, afin de donner à leur pays, des institutions fortes, crédibles et respectables. Ils disent se battre pour que le Gabon ait "une démocratie saine et sauve." Un pays où règne la paix et où la justice a le droit de citer.