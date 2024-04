Cameroun: Marc Brys, nouveau sélectionneur des lions indomptables, signera son contrat à Yaoundé lundi

Le sélectionneur belge Marc Brys s'apprête à devenir le nouveau visage à la tête des Lions Indomptables du Cameroun. Après des négociations fructueuses, il est prévu qu'il signe officiellement son contrat à Yaoundé ce lundi, dans ce qui marque un tournant majeur pour l'équipe nationale de football.

Selon des sources proches du dossier, l'avion transportant Brys et son équipe technique devrait atterrir à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen ce dimanche 7 Avril 2024 à 20H45, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le football camerounais. Aux côtés de Brys, on retrouvera ses deux adjoints de confiance, Joachim Mununga et Gianni Xilouris, prêts à relever les défis qui les attendent.

Cette nomination intervient après une période de turbulences au sein de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), marquée par la démission de l'ancien entraîneur et les pressions croissantes pour trouver un remplaçant qualifié.

Outre son rôle crucial sur le terrain, l'aspect financier ne peut être négligé. Brys percevra un salaire brut impressionnant de 22 750 000 par mois, ce qui équivaut à environ 420 000 Euros ou 273 millions de FCFA par an. Ces chiffres soulignent l'importance et la valeur que le Cameroun attache à la fonction de sélectionneur national, et les attentes seront élevées pour que Brys justifie cette rémunération généreuse avec des performances solides sur le terrain.

En conclusion, l'arrivée de Marc Brys en tant que nouveau sélectionneur des Lions Indomptables apporte un vent de renouveau et d'optimisme au football camerounais. Les supporters attendent avec impatience de voir comment il dirigera l'équipe et les résultats qu'il obtiendra sur la scène internationale.