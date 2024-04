Algérie: Hidaoui visite des restaurants d'Iftar des jeunes bénévoles à Alger

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a visité, samedi soir à Alger, des restaurants d'Iftar gérés par de jeunes bénévoles parmi les vétérans des Scouts musulmans algériens (SMA), a indiqué dimanche un communiqué du Conseil.

Hidaoui s'est rendu aux restaurants des groupes "Nour Essada" et "Ethabat" dans la commune de Baraki ainsi qu'à celui du groupe "El Bachir El Ibrahimi" dans la commune de Heraoua pour participer aux côtés des jeunes bénévoles, à la préparation des repas à emporter pour les malades et leurs accompagnateurs.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du CSJ a mis en avant la contribution des jeunes à la vie sociale et publique et aux différentes initiatives de bénévolat, dans le cadre de la consécration de la culture de solidarité et de citoyenneté.

Le CSJ avait lancé l'initiative "Bravo Jeunesse" durant le mois sacré de Ramadhan dans l'objectif d'accompagner et d'encourager les actions de solidarité et de volontariat initiées par les jeunes bénévoles et d'écouter leurs propositions et préoccupations afin d'appréhender les défis rencontrés sur le terrain.