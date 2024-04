Ile Maurice: Xavier-Luc Duval / Paul Bérenger - Je t'aime, moi non plus

-Soodesh Callychurn : «Maryaz pankor fer, fiansay fini kasé»...

L'alliance formée par le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) ne tient plus qu'à un fil semble-t-il. Et la cassure semble de plus en plus évidente après les déclarations de Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, hier, chacun de son côté. D'ailleurs, les piques à peine voilées du leader mauve ne sont pas passées inaperçues...

La situation est donc tendue et d'importants développements concernant cette alliance devraient surgir d'ici la semaine prochaine, étant donné que le rassemblement du 1er-Mai, que les trois partis devaient tenir conjointement, approche à grands pas. Entre-temps, rien ne semble avancer ou aboutir et hier, lors de leurs points de presse respectifs, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval ont sous-entendu qu'ils empruntent un chemin de non-retour. Et que le divorce est presque inévitable.

C'est Paul Bérenger qui a dégainé le premier hier, entouré de son état-major. Première remarque : le MMM lui aussi n'est pas satisfait de la formule 35-17-8 concernant la répartition des tickets ; il l'a fait savoir à Navin Ramgoolam mais a tout de même accepté son «sort». Le chef de file du parti du coeur a par la suite fait valoir que lors de la rencontre des trois leaders mercredi, le sujet des tickets n'a pas été abordé. Or, le père et le fils Duval ont «koz dé kozé diféran», faisant certainement allusion à la déclaration d'Adrien Duval sur les ondes d'une radio privée à ce propos.

%

Poursuivant sur sa lancée, le leader du MMM a, à au moins deux reprises, affirmé que les Mauves et les Rouges ont fait beaucoup «d'efforts» pour que cette alliance dure et se consolide. Ensuite, Paul Bérenger a aussi soutenu que si Xavier-Luc Duval quittait l'alliance, il serait inévitable que ce dernier aille «mor danlébra MSM» - chose qu'il ne souhaite pas. Ce qu'il souhaite en revanche, c'est bonne chance au PMSD, «si zot pe alé». Il a évoqué des appels du pied du MSM envers les bleus. Selon lui, le parti orange «pé sipliyé ek kourtiz PMSD» car il sait «ki zafer pa bon» et qu'il mourra électoralement si l'alliance se concrétise et brigue les suffrages ensemble.

Pendant la tranche réservée aux questions-réponses, Paul Bérenger a même avancé que le MMM pensait «franchement» que le PMSD méritait légèrement moins que huit tickets et a indiqué que de leur côté, les Mauves ne vont pas remettre en question la formule 35-17-8 mais que tout sera à nouveau sujet à discussion si le PMSD se retire - chose qu'il ne souhaite pas, a-t-il répété. Le chef de file du MMM est allé encore plus loin en avançant que le MMM et le PTr «pou balyé karo» même si le PMSD quitte le navire. Il aimerait une alliance entre les trois a-t-il réitéré mais au cas contraire, le MMM et le PTr «inn paré».

Le leader du MMM est également revenu sur deux «événements» qui ont «grandement irrité les militants et les militantes». Il s'agit de la déclaration d'Adrien Duval concernant Steeven Obeegadoo, Alan Ganoo et Kavy Ramano mais aussi une photo postée par nul autre que Xavier-Luc Duval lui-même aux côtés de Patrick Belcourt durant la semaine...

Xavier-Luc Duval justement, avait convié lui aussi les journalistes pour une conférence de presse, quelques minutes seulement après celle de Paul Bérenger. Cela, à la suite d'une réunion élargie avec ses députés et ex-députés. Il a notamment centré sa déclaration sur la contribution qu'a apportée le PMSD au pays et les sacrifices consentis par son parti sous les différents gouvernements successifs.

Concernant la répartition des tickets, il a soutenu que les discussions étaient longues et que la population s'était lassée du fait que les trois leaders se rencontrent pour cela à chaque fois, avouant qu'il a pris la décision d'arrêter les tergiversations sans accepter ni finaliser quoi que ce soit. Le leader des Bleus a souhaité que l'alliance mette plutôt l'accent sur le programme électoral, les consultations à ce propos étant arrivées «bien lwin».

Pour le chef de file des Bleus, son parti ne veut pas être une «option vase à fleur» et veut que le PMSD insiste sur une présence déterminante au sein du prochain gouvernement avec un apport positif pour le pays. Sur son avenir au sein de l'alliance, il a soutenu que des propositions ont été faites à Navin Ramgoolam et que «nou pou gété kot arivé». Il souhaite aussi que tous au sein de l'alliance trouvent une solution et que cette tâche ne revienne pas uniquement au PMSD.

Il s'est dit en faveur d'un meeting du 1er-Mai ensemble si tout est finalisé au plus vite sans «blessé ek met kouto anba lagorz personn ek gard enn retenu». Il a aussi démenti les rumeurs autour d'éventuels accords ou négociations avec le MSM. Xavier-Luc Duval a également par la suite, mis l'accent sur la relation historique qu'entretiennent le PMSD et le PTr et comment ils se sont retrouvés à travailler pendant plusieurs années ensemble par le passé.

Après ses déclarations, Xavier-Luc Duval a été longuement interrogé sur les propos tenus par Paul Bérenger un peu plus tôt. Sur les propos du leader mauve concernant le nombre de tickets alloués au PMSD - qui selon Paul Bérenger devrait être plus bas donc -, il a affirmé que cela ne l'intéressait pas «d'entrer dans des détails pour n'insulter personne». Quant à sa photo aux côtés de Patrick Belcourt, il a soutenu que c'est son rôle de rencontrer des personnes en tant que leader de l'opposition et qu'il rencontrera d'ailleurs Roshi Bhadain, qui l'a sollicité, dès lundi. Quid du fait que Bérenger ait affirmé que l'alliance PTrMMM allait «balyé karo» même sans le PMSD, le leader des Bleus a simplement dit qu'il n'avait pas de réponse à cela mais que des fois, pendant des conférences de presse, «ou kapav konpran lintansyon de tout un chacun ek dimounn ava désidé...»

Pendant ce temps, le parti soleil semble rayonner de plaisir face à cette guerre verbale à distance. Ce sont les ministres Soodesh Callichurn, Avinash Teeluck et Deepak Balgobin qui ont animé la conférence de presse du gouvernement hier, presque au même moment que les Mauves et un peu avant les Bleus. Soodesh Callichurn s'est attardé sur l'absence de Paul Bérenger au Parlement mardi, ce qui indique clairement que ce dernier est «bien amerdé» contre le leader de l'opposition. Et cette colère, selon lui, s'est accentuée quand Xavier-Luc Duval et d'autres membres de son parti se sont affichés aux côtés du Premier ministre notamment, lors de la fonction officielle de samedi dernier, qui visait à rendre hommage aux victimes des inondations du 30 mars 2013.

Selon le ministre du Travail, il est aussi évident que Paul Bérenger veut évincer le PMSD de cette alliance qui a été faite selon lui, en catimini. Il n'a pas manqué ensuite de prendre pour témoins des observateurs politiques afin de parler de «la belle performance» de Xavier-Luc Duval au Parlement. Celui-ci, a indiqué Callichurn a su être à la hauteur de ce poste et Paul Bérenger ne le digère pas. S'appuyant sur 'les dires' des observateurs politiques, Soodesh Callichurn a soutenu qu'il était normal le PMSD veuille obtenir davantage de considération dans la distribution des tickets. D'ajouter qu'au moins, Xavier-Luc Duval a de la dignité, en montrant sa colère et en assumant ses responsabilités «parski li krwar li vo plis».

Pour le ministre MSM,* «maryaz pankor fer, fiansay fini kasé»*... Et ce sont ces personnes, dit-il, «qui veulent diriger le pays face à des problèmes externes et des crises internationales». Il a aussi rappelé les «kozkozé» qui avaient eu lieu entre Paul Bérenger et Navin Ramgoolam à la veille des législatives de 2014 et le fait qu'aujourd'hui, Navin Ragoolam négocie également avec Rezistans ek Alternativ (ReA) d'Ashok Subron. De se demander si ReA aura droit à plus de considération que le PMSD. «Si j'étais à la place du leader du PMSD, cela fait longtemps que j'aurais claqué la porte et quitté cette alliance. Mo laisse sa à banla pou dizer séki pe passé», a-t-il conclu.