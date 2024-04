Ile Maurice: Ruddy Bhujun - «J'ai pensé au suicide»

C'était l'arbre qui cachait la forêt. Plusieurs années après le scandale Telegram, où des inconnus s'échangeaient ou achetaient des photos et vidéos intimes des jeunes filles, un autre volet de ce commerce, plus sordide, vient d'être mis à jour. Il s'agit de groupes trafiquant des contenus pédopornographiques. La police a été informée de l'affaire.

Pendant la semaine, une vidéo intime de Ruddy Bhujun, 18 ans, fondateur du National Student Council, a été partagée sur Telegram et par la suite diffusée sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il a commencé à chercher l'origine de la fuite, il est tombé sur plusieurs groupes dont les noms ne laissent pas de doute. Dans un groupe nommé «Mru Kasal», plusieurs fichiers partagés sont intitulés «Kids XXX video». Ruddy affirme, capture d'écran à l'appui, que dans un autre groupe au nom plus explicite, il y a une vidéo pédopornographique, d'une durée d'environ quatre minutes, qui a été partagée. D'autres captures qu'il a partagées évoquent un groupe où des vidéos d'enfants de 13 à 18 ans sont partagées. Cependant, il n'est pas sûr pour le moment que les actes aient eu lieu à Maurice, même si le contenu a été partagé localement. Selon lui, ce sont des adultes qui partagent des photos des mineurs.

Jeudi dernier, il a compilé les noms et numéros d'environ 2000 personnes qui figuraient dans ces groupes et il les a remis à la police. «Il y en a plus, mais j'ai donné uniquement ceux qui sont les plus actifs» explique le jeune homme, qui se définit comme whistleblower. Il n'a cependant pas précisé si tous sont dans les groupes pédopornographiques ou sont actifs dans d'autres groupes de partage. «Dans le passé, la police a dit qu'elle ne pouvait pas retracer les personnes de ces groupes. Là, nous avons fait en une journée ce qu'ils n'ont pas pu faire. J'espère que les choses bougeront cette fois-ci», dit-il. Pour pouvoir retracer autant de personnes, il explique qu'il a sollicité l'aide de ses amis et l'informatique. Il précise qu'il parle de ce problème depuis 2020, lorsque le premier scandale de partage de photos non-consenties avait éclaté, mais qu'il n'y a pas eu le même retentissement car à l'époque, il n'avait pas la même popularité.

%

Semaine mouvementée

Cette semaine n'a pas été de tout repos pour lui. Il explique qu'il s'était déconnecté de tous les réseaux sociaux pour se concentrer sur ses études. C'est un ami qui l'a appelé pour lui dire qu'une vidéo intime de lui circule. «Les gens me regardaient déjà bizarrement. C'est hypocrite, car tout le monde a des activités sexuelles. J'ai pensé au suicide», confie-t-il, ajoutant dans la foulée qu'il n'est pas homosexuel car il n'aime pas les gens basé sur leur genre. D'ailleurs, un post où il affirme qu'étant conservateur, il ne supporte pas les droits de la communauté LGBT a aussi circulé peu après la vidéo. Mais il s'est par la suite excusé, disant qu'il s'est mal exprimé. En rentrant chez lui, son cousin lui a expliqué qu'il peut sortir grandi de cette affaire. C'est alors qu'il a décidé de reprendre son combat contre le partage de vidéos intimes sans consentement. Il avait expliqué, dans un live, que la vidéo était sur son téléphone et c'est à l'école qu'un autre élève l'a envoyé.

Depuis, il affirme qu'il a été contacté par plusieurs personnes qui ont été dans le même cas. Même des parents dont les enfants ont subi cela l'ont contacté. «Cela m'a donné du courage.» Chez lui, il a eu le soutien de tout le monde. Mais ce n'est pas facile. Depuis que la vidéo a circulé et qu'il a commencé à poster concernant les groupes d'échanges de contenus illicites, Ruddy affirme avoir reçu des menaces de mort. «Mais je ne vais pas m'arrêter. Si la police me donne la permission, j'irai filmer les arrestations.»

Origines modestes

Ruddy avance qu'il est d'une famille modeste. Son père est policier, sa mère, qui a été malade longtemps, est décédée en janvier dernier. Il explique que c'est à l'école que sa popularité a commencé à grandir car il a commencé à poster des conseils pour les examens sur les réseaux sociaux lorsqu'il était en SC. Par la suite, il a participé et obtenu des prix dans plusieurs concours. Il a aussi fondé le National Student Council pour protester contre l'extension du calendrier scolaire. Dès le début, il y a eu 300 adhérents de 23 collèges. Mais par la suite, il a démissionné, car il s'est brièvement rapproché de la politique, plus particulièrement du MSM.

Mais il a vite déchanté. «C'est un domaine stagnant et corrompu. Personne ne veut changer de système, car un gouvernement en place en profite, et lorsque l'opposition vient au pouvoir, elle en profite aussi.» Donc, il s'est éloigné pour se lancer dans le social. Il a alors créé une compagnie de marketing, LandEx. Il a eu des contrats avec des institutions privées et publiques pour la promotion de l'éducation et job fairs. «La totalité de l'argent récolté est consacrée au travail social», précise-t-il. Il affirme aussi donner des leçons particulières gratuitement à plusieurs élèves. Aujourd'hui, il est en HSC et aspire à compléter ses études à Harvard ou une autre université Ivy League.