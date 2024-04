Ile Maurice: Handball - L'AMH frappée par un nouveau scandale

Deux jours seulement après les révélations d'un joueur de l'équipe nationale sur les actes d'indiscipline qui seraient survenus aux derniers Jeux des îles de l'océan à Madagascar, c'est maintenant une possible affaire de fraude qui vient secouer l'Association mauricienne de handball (AMH). Nous apprenons, en effet, de source sûre, que depuis l'élection de l'actuel comité directeur de l'AMH en octobre 2022, ce jusqu'à ce que le blocage du compte bancaire de cette dernière en décembre 2023 - suivant un verdict de la Cour suprême dans l'affaire opposant Gérald Alcindor à l'AMH -, c'est Clency Venethethan, l'ancien trésorier de l'AMH, qui aurait signé les chèques émis durant la période citée. De plus, celui-ci n'est même pas membre du présent bureau exécutif.

Comment est-ce que cela aurait pu se faire ? Y a-t-il eu un souci au niveau du Registrar of Associations (RoA) ? Quoi qu'il en soit, cette pratique est illégale. La responsabilité du président de l'AMH, à savoir Ludovic Carré, est donc engagée dans cette grave affaire. «Il s'agit ici ni plus ni moins que d'un cas de fraude. Car, celui qui a signé les chèques n'avait tout simplement pas le droit de le faire, n'étant plus le trésorier et encore moins membre du comité directeur», nous dit notre source.

Pour un observateur, il n'y a pas que Ludovic Carré à blâmer si tout cela est avéré. Mais tout le comité. «Cela voudrait dire qu'on n'a pas fait le suivi. Comment peut-on s'asseoir dans un comité pendant un an et demi et ne pas se soucier si le nécessaire a été fait pour se conformer aux règles du Registrar of Associations, ni de savoir qui signait les chèques. Maintenant, il se pourrait que certains étaient au courant de cette pratique mais la toléraient même si elle est illégale. Donc, tous ont fauté. Mais, certainement, maintenant, chacun va vouloir tirer son épingle du jeu.»

Nous nous sommes tournés vers Nicholas Le Merle, responsable de communication de l'AMH, pour avoir sa réaction. Voici ce qu'il nous a dit : «On a, en effet, eu vent de cette affaire récemment. Une enquête a été initiée. Une fois que nous aurons tous les éléments entourant cette affaire, nous prendrons les actions nécessaires.» Lui réfute cependant l'idée que le comité dans son ensemble est fautif si la pratique illégale a bien été commise. Car, il affirme que les questions ont été posées en ce qui concerne les documents devant être déposés au RoA suivant la tenue d'une assemblée générale élective mais celles-ci ont été suivies par des réponses positives de la part de ceux qui s'occupaient de ce dossier.

Nicholas Le Merle annonce, au passage, l'institution, sous peu, d'un comité d'enquête pour faire la lumière sur tous les scandales qui ont frappé l'AMH depuis quelque temps. A commencer par les incidents survenus en terre malgache (indiscipline, joueur retrouvé complètement «bourré» dans les toilettes d'une boîte de nuit, altercations entre Gérard Jules et un joueur), l'affaire John Randriamanantsoa, la présence de Mario Cavalli sur le banc du Curepipe Starlight et le cas allégué de fraude.

On apprend aussi qu'une réunion a eu lieu il y a quelques jours entre les membres du comité directeur, et avec la situation qui prévaut, il a été demandé à Ludovic Carré de «step down» car sa présidence ne fait pas de bien au handball mauricien. Demande à laquelle il a refusé. Devant ce refus, quelques membres vont déposer une motion de blâme à son encontre. Celle-ci sera débattue samedi prochain.