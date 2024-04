Ile Maurice: Sa fille renversée par un conducteur ivre - «Qu'il rembourse ses verres et sa tablette»

Cette ado âgée de 17 ans, habitant Tamarin, a été percutée par un conducteur ivre alors qu'elle traversait le passage clouté pour se rendre au collège mardi, aux alentours de 7 heures. Elle se remet de ses blessures et est rentrée chez elle après avoir été placée en observation à l'hôpital Victoria, Candos. Le conducteur, un jeune homme de 28 ans, qui avait un taux d'alcoolémie de 1,7 g/l, a été placé en cellule de dégrisement et autorisé à rentrer peu après. L'habitant de l'Escalier a expliqué qu'il se dirigeait vers La Preneuse lorsque l'adolescente a traversé le passage clouté et qu'il l'a percutée. La jeune fille avait été transportée dans un centre de santé de la localité avant d'être transférée à l'hôpital.

Nous nous sommes rendus à Tamarin hier, chez l'adolescente, qui se remet tout doucement du choc. Sa maman se remémore le jour de l'accident, soit ce 2 avril fatidique. Elle explique que sa fille ainsi que son fils, lui âgé de 16 ans, se rendaient à l'école. «Je leur ai demandé s'ils voulaient que je les accompagne à l'école mais ils m'ont dit que ce n'était pas la peine. Ils ont fait leur bonhomme de chemin alors que moi je me suis rendue au travail. C'est un voisin qui m'a informée de l'accident et je me suis rendue immédiatement à l'hôpital. Une fois là-bas, ma fille vomissait. Le personnel hospitalier lui a prodigué tous les soins nécessaires. Heureusement, ce n'est pas plus grave que ça. Mais néanmoins, si mon fils marchait côte à côte avec elle, le chauffard l'aurait blessé aussi.» D'ajouter «qu'il ne s'est pas arrêté sur le passage clouté. Les verres de ma fille ont volé en éclats. Sa tablette est brisée. Ma fille a été blessée à la tête, aux yeux, au visage. Elle est traumatisée.»

La maman adresse un message au chauffeur qui a renversé sa fille. «Qui va rembourser ses verres et sa tablette qui sont endommagés ? Je ne roule pas sur l'or, je mets de côté sou par sou pour l'éducation et les besoins de mes enfants. Ce n'est pas facile de trouver une grosse somme d'argent. Je lui demande de faire le nécessaire pour rembourser les lunettes et la tablette pour les cours à l'école. Il aurait pu tuer mon enfant...»