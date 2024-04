Ile Maurice: David Sauvage de ReA - «L'Environment Bill est pathétique»

Plusieurs sujets ont été abordés lors de la conférence de presse de Rezistans ek Alternativ (ReA) hier. Tout d'abord, David Sauvage a évoqué l'Environment Bill, qui est débattu en ce moment au Parlement. Selon lui, ce projet de loi est «pathétique» car il maintient le statu quo quant au droit de porter une affaire devant le tribunal de l'environnement par le citoyen. L'écologiste estime que c'est un bouclier légal contre ceux qui détruisent la nature. Il a aussi fait référence à l'article 120 C du projet, concernant les appels au tribunal de l'environnement. «Cet article fait référence à l'article 33 (4) du projet de loi. Or, il n'existe pas», a-t-il fait ressortir avant d'égrener d'autres lacunes du texte.

Ashvin Gudday a, lui, évoqué le Protection and promotion of the rights of persons with disabilities Bill, qui est également en deuxième lecture à l'Assemblée. Selon lui, cette loi est très en retard, car Maurice est signataire des conventions sur ces droits depuis 2007 et les a ratifiées en 2010. Il a fait ressortir que dans le monde actuel, les personnes en situation de handicap seront en hausse, raison pour laquelle il faut des mesures sociales qui mènent à l'inclusion afin qu'elles puissent intégrer pleinement la société. «Par exemple, il faut qu'elles aient accès à l'éducation mainstream, pas uniquement dans les écoles spécialisées.»

La conférence constitutionnelle organisée par le parti et qui a eu lieu le week-end dernier a été commentée par Stefan Gua. Les cinq amendements constitutionnels selon les partis qui ont participé à la conférence et comment ils pensent procéder seront compilés dans un document qui sera par la suite rendu public.