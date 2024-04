Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Échange d'expériences entre les organisateurs et les étudiants de l'Université Bem

Le bureau des étudiants de l'Université Bem Abidjan a organisé le jeudi 4 mars, une conférence spéciale sur la Can qui a eu lieu du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire.

L'activité qui s'est déroulée au sein de l'établissement situé à Cocody Riviera-Bonoumin a vu la participation de plusieurs démembrements du Comité d'organisation de la compétition, notamment les chefs de projet celui de la communication, Yaoidou Tanguy ; de la billetterie, Janvier Kouakou ; de l'animation, Daniel Aliman et le directeur général de l'Office national des sports (Ons) chargé des infrastructures sportives, etc.

Le thème : "Can 2023 : Organisation et gestion d'une compétition réussie", a réuni également quelques personnalités et entreprises impliquées dans cette compétition.

L'objectif était de partager avec les étudiants, leur expérience et surtout leur présenter les enjeux liés à l'organisation d'une compétition sportive internationale telle que la Can ainsi que les opportunités qui en découlent.

Une rencontre enrichissante, avec des panélistes de métier qui ont su faire passer le message. Avec des exemples précis et anecdotes, Ousmane Gbané, directeur général de l'Office national du sport a été direct avec les jeunes.

« Pour réussir un telle organisation, il faut être focus. Lorsque j'ai été nommé à la tête de l'Ons, on m'avait demandé d'achever les infrastructures dans les meilleurs délais. Nous étions à trois mois de l'événement et nous n'avions pas encore remis les stades et autres terrains d'entraînement au Cocan 2023. Alors que cela devait se faire, six mois avant. Vous imaginez la pression... », a expliqué M. Gbané.

Il fallait faire fi de toutes les fioritures, selon lui, pour se consacrer à l'essentiel. Yapoidou Tanguy, ex-responsable de la communication du Cocan 2023 et des structures comme la Nouvelle chaîne de télévision ivoirienne (Nci), représenté par Malick Traoré ont souligné l'importance de la communication dans la réussite d'un tel événement.

Janvier Kouakou, chef projet billetterie était là également pour expliquer le rôle primordial de ce secteur dans l'organisation d'une rencontre de football d'envergure.

En gros ils ont aiguisé l'appétit des étudiants pour le travail bien fait, dans le sérieux et l'abnégation.