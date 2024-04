Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La société civile alerte sur la dégradation des conditions socio-environnementales des déplacés

La coordination territoriale de la société civile de Nyiragongo (Nord-Kivu) a alerté, samedi 6 avril, sur la dégradation des conditions socio-environnementales et sanitaires dans différents camps de déplacés dans le territoire de Nyiragongo, les exposant ainsi à toutes sortes de maladies liées à un environnement insalubre.

Le président de cette coordination, Thierry Gasisiro, parle du manque d'eau dans les camps, de l'absence et de l'insuffisance des poubelles et décharges publiques ainsi que du nombre réduit de latrines. C'est dans ce cadre qu'il lance ce plaidoyer aux ONG humanitaires et au gouvernement congolais pour que des mesures urgentes soient prises afin d'humaniser ces sites et offrir aux déplacés un cadre de vie acceptable.

Thierry Gasisiro affirme que dans ces sites, les conditions d'hygiène laissent à désirer :

« Des poubelles sont saturées, des toilettes ainsi que les douches restent insuffisantes par rapport au nombre de déplacés ».

Il raconte que chaque matin, on voit des gens s'aligner devant les toilettes pour y avoir accès. Les personnes les plus vulnérables comme les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les enfants ont vraiment du mal à y avoir accéder.

« Il y a tellement du monde », déplore-t-il.

La société civile alerte aussi sur l'insuffisance de la quantité d'eau qui arrive dans les différents camps par rapport aux besoins de ces déplacés.

Elle craint l'apparition des épidémies notamment d'origine hydrique, tel que le choléra.

Pour cette structure citoyenne, il est donc important que les ONG, l'Etat congolais et ses partenaires augmentent le nombre des toilettes et des douches dans les camps qui accueillent les déplacés ; mais également, aménagent des endroits où les déplacés peuvent jeter leurs immondices.