Madagascar: Une élection qui pourra apporter un renouveau démocratique

C'est le branle-bas de combat dans tous les états-majors politiques avant la clôture du dépôt de candidatures. Le délai imparti sera finalement respecté et ceux qui ont décidé de se présenter aux législatives ont presque tous leurs dossiers en main. On va se bousculer aujourd'hui dans les OVEC pour ne pas rater le coche. Cette élection verra beaucoup de nouvelles personnalités en lice, se présentant en dehors des cercles politiques habituels et décidées à apporter un souffle nouveau à l'Assemblée nationale.

Une élection qui pourra apporter un renouveau démocratique

Les péripéties de la dernière élection présidentielle ont provoqué une véritable prise de conscience de nombreux citoyens. Ils ont accepté le résultat du scrutin et ont décidé cependant de ne pas baisser les bras. Le jeu démocratique leur permet de défendre leurs idées et ils acceptent de les défendre lors des élections législatives du mois de mai. Certains n'acceptent cependant pas d'intégrer des appareils électoraux et de se soumettre à une discipline de parti qui ne leur permet pas d'exprimer librement leurs convictions. Ils se présentent de manière indépendante. Les grandes formations ont donc des difficultés à imposer leurs candidats dans certaines circonscriptions.

Ces législatives seront certainement différentes des précédentes car les électeurs auront un véritable choix. Les plateformes, qu'ils soient du camp présidentiel ou de l'opposition, devront avoir des candidats sachant bien défendre leurs arguments. Il ne suffira plus de faire des promesses qu'il sera difficile de tenir, mais de montrer aux électeurs qu'il y aura de véritables représentants du peuple à l'Assemblée, capables de tenir tête au pouvoir s'il le faut. La liste de ceux qui vont se présenter aux suffrages des citoyens sera connue cette semaine. Certains d'entre eux sont des personnalités qui ont pignon sur rue, d'autres ont commencé à émerger après les manifestations ayant accompagné l'élection présidentielle.