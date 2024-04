Madagascar: Produits de première nécessité - Baisse tendancielle des prix sur le marché local, selon le MIC

Les récoltes commencent à influer sur les prix de produits de première nécessité (PPN). Selon le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), il s'agit d'une tendance saisonnière et de résultat des mesures gouvernementales pour stabiliser le marché.

Par rapport à la situation du début de l'année 2024, les prix des Produits de première nécessité (PPN) à Madagascar sont en baisse, selon les données fournies par le MIC. Cette baisse concerne principalement le prix du riz, de la farine et du sucre, avec des baisses significatives observées dans la capitale. Selon les informations du MIC, le prix du riz Vary Gasy a baissé jusqu'à 2 500 Ar par kilo, tandis que le riz Semence et le riz Varin'Ambatolampy sont à environ 2 400 Ar par kilo, sur le marché local. Cette baisse des prix est attribuée à une augmentation de l'offre par rapport à la demande, favorisée par les récoltes actuelles. Il convient de noter que ces prix avaient dépassé le seuil des 3 000 Ar en début d'année, ce qui rend la récente baisse significative pour les consommateurs. Juliette Ranaivomanana, commerçante à Anosibe, a confirmé que cette tendance à la baisse est observée chaque année, en raison des récoltes saisonnières. Elle a également souligné que d'autres produits alimentaires de base, tels que l'huile alimentaire et la farine, ont également enregistré des baisses de prix.

Dépendance aux importations

Cependant, les prix du riz à Madagascar sont également influencés par des facteurs internationaux, comme l'a souligné le MIC. Les mesures prises par l'Inde sur le marché international du riz en juillet 2023 pour améliorer ses exportations ont également eu un impact sur les prix à Madagascar, en raison de la dépendance du pays aux importations pendant la période de soudure. Pour atténuer cette dépendance aux importations et stabiliser les prix locaux, le Gouvernement malgache a entrepris des mesures visant à renforcer la production locale de riz. Le MIC a rapporté une réduction significative des importations de riz depuis l'année 2022, passant de 700 000 tonnes à 400 000 tonnes en 2023. En outre, le gouvernement prend des mesures pour rendre les produits locaux accessibles sur l'ensemble du territoire, afin d'éviter les distorsions sur le marché du riz.

Une initiative notable est la collecte de riz auprès des producteurs dans les régions productrices par la société d'État SPM (State Procurement of Madagascar) pour les distribuer dans d'autres régions. Cette stratégie présente des avantages tant pour les producteurs locaux que pour les consommateurs des autres régions. Andriniaina Randriamiaramahefa, directeur du Commerce intérieur au sein du MIC, a également souligné que la période de soudure, qui se situe habituellement entre octobre et mars, limite également la production de sucre. Cette limitation entraîne souvent une augmentation des prix du sucre sur le marché. Bref, la baisse des prix des PPN à Madagascar est le résultat de plusieurs facteurs, notamment des récoltes abondantes, des mesures gouvernementales visant à renforcer la production locale et des conditions internationales favorables. Ces efforts contribuent à stabiliser le marché et à rendre les produits de première nécessité plus accessibles pour les citoyens malgaches.