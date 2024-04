Madagascar: Pureplay Football League - Sept clubs valident leurs billets pour les play-offs

La sixième journée du championnat de Madagascar Pureplay Football League (PFL) a été marquée par des résultats inattendus, déterminant ainsi les équipes qualifiées pour les play-offs. Dans la conférence Sud, quatre équipes se sont assurées une place dans cette phase cruciale du tournoi. Le club de Disciples FC a confirmé sa position en remportant une victoire éclatante face à Zanakala FC sur un score de 4-1. Cette performance a propulsé Disciples FC en tête du classement avec 12 points, suivi de près par Elgeco Plus, 3FB Toliara et Zanakala FC, tous trois avec 10 points chacun. Dans l'autre rencontre de la conférence Sud, Elgeco Plus et 3FB Toliara se sont séparés sur un match nul 1-1, tandis que le rêve du Mama FC de se qualifier pour les play-offs s'est évanoui après sa défaite 4-1 contre le Dato FC.

Dans la conférence Nord, le choc entre les deux leaders, Fosa Junior et l'ASA Diana, a tenu toutes ses promesses. Fosa Junior, leader incontesté, s'est incliné face à l'ASA Diana sur un score de 3-1. Cette défaite a permis à l'ASA Diana de prendre la tête du classement avec 16 points, reléguant Fosa Junior à la deuxième place avec 15 points. Tsaramandroso FC a décroché sa place pour les play-offs en battant le Cosfa 4-3. Cependant, une seule place reste à pourvoir dans cette conférence. La dernière journée s'annonce décisive pour l'AS Fanalamanga et l'Uscafoot. L'AS Fanalamanga doit remporter son match contre le KFCA Diana pour garantir sa place, tandis que l'Uscafoot doit battre l'Ajesaia et espérer la défaite de l'AS Fanalamanga pour se qualifier. Tout est donc en jeu pour ces deux équipes lors de l'ultime journée du championnat.

%

Résultats de la sixième journée :

Conférence Sud :

06/04: Disciples FC 4-1 Zanakala FC (By-pass)

17/04: Inate FC Rouge 1-1 CFFA (By-pass)

07/04: Dato FC 4-1 Mama FC (Manakara)

07/04 : 3FB Toliara 1-1 Elgeco Plus (Toliara)

Conférence Nord :

06/04 : Ajesaia 2-2 KFCA Diana (Ambohidratrimo)

07/04 : Asa Diana 3-1 Fosa Juniors (Ambanja)

07/04 : Uscafoot 1-0 AS Fanalamanga (Alarobia)

07/04 : Cosfa 3-4 Tsaramandroso FC (Mahajanga)