Madagascar: Basket - Antsa Ravelojaona, reconversion réussie de joueur à coach

Antsa Ravelojaona, ancien joueur des Ankoay U16 lors de l'Afrobasket Men en 2013, est un nom bien connu dans le monde du basketball malgache surtout de la diaspora. D'abord joueur talentueux, il a ensuite endossé le rôle d'entraîneur, contribuant ainsi au sacre de l'équipe de Nixyo en basket féminin à la Rencontre Nationale sportive.

Ayant grandi en France, Antsa Ravelojaona a commencé sa carrière de basketteur avec le Pôle Espoir de Provence réunissant les 12 meilleurs joueurs de la région chez les minimes. Il a eu le titre de vice-champion de France U15 avec le SMUC Marseille en 2013. Son talent et sa détermination l'ont rapidement propulsé au sein de l'équipe nationale lors de l'Afrobasket 2013 avec les Ankoay U16, dont il a été le meneur de jeu. La sélection malgache a terminé 4e lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, il a continué à évoluer au Championnat de France U18. Antsa Ravelojaona est un habitué de la RNS. Le tournoi de basket de la RNS a vu émerger plusieurs talents de la diaspora. Il a participé avec l'équipe de Magic Bordeaux et la Team Caïman en tant que joueur.

Une reconversion

Cette année, Antsa a décidé de mettre une petite parenthèse en tant que joueur et de se lancer dans le coaching. Son leadership et sa vision du jeu ont été des éléments clés dans sa reconversion en tant qu'entraîneur. « Je prépare depuis cette année, le diplôme de brevet fédéral pour devenir coach et passer au coaching de haut niveau. Je fais partie du staff du stade marseillais U18 France où je suis chapeauté par Anthony Martinez, assistant coach vidéo de l'équipe de France 3x3 » a -t-il déclaré. A la RNS, à la demande de sa soeur, il a accepté de devenir le coach de l'équipe de Nixyo, championne du tournoi pour cette 49e édition. « Cette année, le niveau est très compliqué, trois équipes se sont distinguées à savoir ASM, Toulouse et Nixyo. Nous sommes partis pour ne pas gagner mais au fil du match, nous étions capables d'aller en finale et voilà nous avons ravi le titre. C'était un pur plaisir de jouer devant 6000 personnes » a-t-il continué. Avec cette première expérience réussie à 26 ans, Antsa est aujourd'hui considéré comme un entraîneur talentueux et prometteur. Son dévouement et sa passion pour la discipline constituent un atout précieux pour les jeunes. Son parcours exemplaire en tant que joueur et sa reconversion réussie en tant qu'entraîneur font de lui une figure incontournable de la discipline.