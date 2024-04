Madagascar: Tennis Foundation Ghana - Miotisoa Rasendra, sur la plus haute marche du podium

La jeune joueuse malgache de tennis, Miotisoa Rasendra Andrianantenaina, a brillé sur la scène internationale en remportant le titre en simple au championnat « Tennis Foundation Ghana » (TFG ITF J30 Accra). Elle a décroché la victoire contre l'Américaine Tara Lawal en deux sets à un lors d'une finale tendue. Dans un match serré, l'Américaine a pris l'avantage en remportant le premier set au tie-break sur le score de 7 à 6(5). Toutefois, Miotisoa Rasendra a montré sa détermination en remportant le deuxième set 6 à 4. La troisième manche a été à sens unique, la joueuse malgache dominant le score avec un résultat final de 6 à 1.

Malgré sa défaite en finale du double, où elle était associée à sa coéquipière Tomegah, contre Alisha Ndukwu et Angeles Rodriguez-Rico, Miotisoa Rasendra reste optimiste et reconnaissante pour cette expérience enrichissante. « Je suis très reconnaissante pour ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. J'ai beaucoup appris tout au long de cette première semaine : la confiance, la patience, le discernement, la persévérance, et bien d'autres choses encore. Mon parcours ne s'arrête pas là ; encore 3 semaines ! », a-t-elle partagé. Elle a également exprimé sa gratitude envers sa famille et ses amis pour leur soutien inconditionnel. « Merci maman d'être à mes côtés tous les jours, sous 32°C pendant des heures, de toujours m'encourager, et de cuisiner des plats délicieux, sérieusement, presque tout ici est épicé. Bref, et j'en passe... merci maman pour tout », a-t-elle ajouté.