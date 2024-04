Angola: Des enfants pratiquants le basket entraînés par des instructeurs de la NBA

Lubango (Angola) — Deux cent cinquante enfants qui jouent au basket-ball et travaillent dans différents clubs de la province de Huila ont été formés samedi dans des matières liées au sport par des instructeurs de National Basketball Association (NBA), à l'initiative de la société de téléphonie mobile Africell.

Le terrain d'entraînement «Jr. NBA linic with Africell », en partenariat avec NBA Africa, a réuni des enfants de Sporting, Benfica de Lubango, HEJA, Ferrovia et Desportivo de Huíla, ainsi que des écoles Paula Francinete et Núcleos da Chibia et Humpata, visant la massification du basket-ball.

Se confiant à l'Angop, le propriétaire d'une des sociétés agent et partenaire de la NBA, Víctor Muzadi, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité développée par Africell et en coopération avec la NBA Africa, dans le cadre de ses programmes de vulgarisation et de responsabilité sociale, et ayant choisi la ville de Lubango pour la réalisation de la première de nombreuses autres activités.

Il a expliqué que son entreprise collabore avec la NBA (American Basketball Association) dans des activités sportives et certaines activités de responsabilité sociale, et qu'un entraîneur de compétition "trois pour trois" est venu à Huila et qu'en cinq heures, il a été possible d'impliquer les athlètes, les entraîneurs et les officiels de table.

Il a affirmé que des connaissances de base sur le basket-ball étaient enseignées, telles que la condition physique, l'intrusion et l'utilisation de l'espace.

À son tour, le président de l'Association provinciale de basket-ball de Huíla, Cruz AleIxo, a salué le soutien du gouvernement de Huíla au projet et a dit qu'il espérait davantage de rencontres de ce type, car l'implication de centaines d'enfants dans des entraînements avec des instructeurs est très importante.

"C'est une chose extraordinaire et nous espérons que ces athlètes ont compris les leçons, car l'ABC du basket-ball lorsqu'il est enseigné, il reste éternel ».