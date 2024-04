Congo-Kinshasa: Butembo - Une trentaine d'acteurs sociaux, politiques et sécuritaires sensibilisés sur la réduction des violences post-électorales

Une trentaine d'acteurs de la société civile, des politiques, ainsi que des autorités militaires et policières ont été sensibilisés, samedi 6 avril, sur la réduction des violences post-électorales à Butembo (Nord-Kivu).

Cette sensibilisation a été menée au cours d'une séance dite de médiation, organisée par le service de la Protection civile de Butembo, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, (PNUD).

L'objectif de cette session était de prévenir les conflits liés aux élections afin de maintenir la paix sociale au sein de la communauté, a expliqué le responsable du service de la Protection civile à Butembo, César Matumo.

« Tenant compte de l'expérience liée au contexte électoral, il y a des tensions politiques qui peuvent accroitre, il y a des messages de haine qui se développent, des acteurs politiques qui se tiraillent, il y a même d'autres acteurs sociaux qui prennent position par rapport aux politiciens, ce qui engendre des messages de haine qui se propagent partout », a-t-il rappelé.

Et d'ajouter : « Avec cet engrenage multidisciplinaire de conflits liés aux élections, c'est la paix sociale qui est affectée et menacée alors que nous sommes appelés à vivre ensemble au quotidien. Et sur base de ça, nous avons déjà tiré des leçons. C'est pourquoi nous devons anticiper en recherchant les conflits qui seraient nés des élections passées et voir de quelle manière y travailler déjà pour ne pas subir les conséquences dans les prochains jours ».

Le responsable du service de la Protection civile de Butembo espère que cette sensibilisation de différents acteurs locaux sur les conflits post-électoraux va contribuer à la paix sociale dans cette région.

« Cette table de médiation a permis que nous puissions mettre sur table nos inquiétudes pour qu'après les élections, la vie puisse continuer normalement. Car, on ne doit pas menacer la ville parce qu'on a perdu les élections. Après les élections, il y a une vie, elle ne doit pas subir des menaces à cause des intérêts des uns et des autres », a-t-il exhorté.