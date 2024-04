Congo-Brazzaville: Diaspora - Les ressortissants de Zanaga en France tiennent leur deuxième assemblée

Issue de la dynamique de la délégation des Congolais de France qui s'était rendue en 2014 à Zanaga, dans le département de la Lékoumou, l'Association des amis et ressortissants du district de Zanaga en France se structure et a organisé sa deuxième assemblée.

La rencontre s'est tenue le 6 avril dans les locaux de la Maison des associations de Noisy-le-Grand, près de Paris. L'Association amis et ressortissants de Zanaga, dont Nell Legrand Français Moungabi est le président, mène des actions solidaires en faveur de la population de ce district limitrophe avec le Gabon, dans l'Ouest du Congo. Elle oeuvre également dans le cadre de la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble de ses membres et promeut la culture des districts de la Lékoumou en général et plus particulièrement de Zanaga. En tant qu'association de la diaspora, elle adhère et contribue aux initiatives conjointes des objectifs de développement durable pouvant permettre le co-développement durable au Congo par le biais de la coopération décentralisée.

À l'issue des travaux de l'assemblée, un repas solidaire a été organisé en présence d'une délégation de l'ambassade du Gabon en France. Une occasion de retrouvailles entre les membres et leurs familles respectives, mais également d'inviter les associations amies.

Pour fêter les 10 ans du voyage effectué par les membres de la délégation des Congolais de France à Zanaga en 2014, l'Association de solidarité des ressortissants de Zanaga a annoncé qu'elle prendra part à la deuxième édition rétrospective de l'Expo-photo de RLP Roch Le Prince, à la Guinguette africaine de Suresnes, retraçant les séquences de cette épopée de la diaspora congolaise dans le district.