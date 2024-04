Congo-Brazzaville: Maison d'arrêt de Sibiti - Des vivres et non vivres pour les prisonniers

La ministre en charge des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a mis à la disposition de la maison d'arrêt de Sibiti, dans le département de la Lékoumou, des kits humanitaires pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge des prisonniers.

A Sibiti, l'assistance humanitaire ne s'est pas exclusivement limitée aux victimes d'intempéries. Elle s'est étendue aux prisonniers en séjour carcéral à la maison d'arrêt. La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, y a, en effet, apporté des vivres pour la prise en charge alimentaire de ces derniers ainsi que des articles de literie : draps, matelas et bien d'autres en vue d'apaiser leur sommeil. « Même lorsqu'un citoyen est condamné, il bénéficie de ses droits en milieu carcéral, notamment l'assistance humanitaire », a indiqué la ministre, expliquant la portée sociale de l'acte posé en faveur des déténus.

Au-delà des lois nationales visant à faire valoir le respect des droits fondamentaux en milieu carcéral, le Congo est signataire des conventions et traités internationaux y relatifs. Visiblement, l'assistance humanitaire apportée aux prisonniers de la maison d'arrêt de Sibiti obéit à la nécessité de faire en sorte qu'en milieu carcéral congolais, la dignité humaine soit toujours respectée malgré les difficultés de différentes natures constatées çà et là.

Santé

Bien avant la maison d'arrêt, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire est passée par l'hôpital de base de Sibiti. Là, l'opération de salubrité a précédé la remise d'un don de médicaments et de kits pour les opérations chirurgicales en vue de la prise en charge des malades et du matériel aratoire pour l'assainissement quotidien de la structure hospitalière. « Ce don, qui nous aidera à faire face à certaines situations sanitaires, sera utilisé à bon escient en faveur des malades », a indiqué le directeur de cet hôpital, le Dr Georges Pierre Nkedi, en promettant de faire de l'assainissement une routine.

Au chevet des sinistrés

Dans la période du 29 mars au 7 avril, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a parcouru plusieurs districts du département de la Lékoumou pour apporter assistance aux sinistrés victimes d'intempéries : inondations et vents violents ayant endommagé des habitations. Il s'agit d'une assistance humanitaire composée des vivres et non vivres, notamment les fournitures scolaires pour les élèves, des kits de construction, des articles de literie, des médicaments...

A Bambama, il y a eu 700 ménages victimes ; à Sibiti, notamment dans les villages environnants, près de 100 ménages d'environ 500 personnes ; à Zanaga une soixantaine de ménages de plus de 300 personnes ; à Lefoutou une vingtaine de ménages et à Mayéyé plus d'une trentaine de ménages ont reçu l'assistance qui a soulagé tant soit peu leurs peines. « L'assistance humanitaire apportée aux sinistrés victimes des vents violents ne fait pas partie du plan de réponse multisectoriel en cours de mise en oeuvre. Mais en pareille circonstance, le gouvernement ne peut qu'apporter l'aide qu'il faut aux sinistrés », a fait savoir la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

Le district de Mayéyé a bouclé la caravane humanitaire dans le département de la Lékoumou, le 7 avril. Dans la période du 8 au 13, le cap est mis sur Pointe-Noire et le Kouilou où probablement ladite caravane sera bouclée dans la zone méridionale du pays.