Togo: Programme Mcc - Le pays annonce plusieurs passations de marché pour une valeur de 13 millions dollars

Le gouvernement togolais prévoit une série de passations de marchés au cours des neuf prochains mois, à compter d’avril 2024, pour un montant total estimé à 13,6 millions de dollars soit plus de 8 milliards Fcfa, dans le cadre du déploiement du Compact. En effet, après avoir obtenu l'éligibilité au programme de subvention américain en décembre 2022, le gouvernement togolais et la Millennium Challenge Corporation (Mcc) devraient finaliser un accord d'ici à la fin de l'année 2024, selon les prévisions de la Cellule de Mise en Œuvre du Programme Compact du Togo, en mettant l'accent sur le développement de solutions dans les secteurs de l'énergie et du numérique. L’Information est rapportée par alome.com.

Selon ce confrère, dans le cadre de ces développements, le Mcc prévoit de recruter un certain nombre de consultants et de ressources humaines pour soutenir ses actions. Il s'agit notamment de consultants pour l'administration des programmes, tels que des agents de passation des marchés intérimaires, des agents financiers et des architectes. De plus, des acquisitions de biens, notamment du matériel informatique, seront réalisées pour la Millenium Challenge Account.

Les appels d'offres spécifiques et les demandes de propositions seront publiés progressivement, notamment via le Ministère de l'Économie et des Finances, annonce-t-on.