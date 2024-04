Congo-Kinshasa: Présentation de thèse à l'UPN - SimbuTshikedo obtient la mention grande distinction

La rectrice de l'Université pédagogique nationale (UPN) représentée, a conféré le 4 avril dernier, le grade de docteur en économie appliquée, orientation gestion-marketing, à la cheffe de travaux, Simbu Tshikedo M.C Tina, à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée "Contribution du marketing mix dans le tourisme périurbain et modèle de performance de l'Office national du tourisme. Cas de Kinshasa, Matadi et Muanda".

Invitée par le jury à prendre la parole, la cheffe des travaux Simbu Tshikedo, qui s'est focalisée sur le secteur touristique, a souligné que la République démocratique du Congo (RDC), qui a un patrimoine touristique très riche en flore et en faune et étant un scandale géographique, peut générer des recettes importantes par le secteur du tourisme. Elle a, par ailleurs, affirmé avoir constaté en parcourant les principaux sites et attributs touristiques, que l'industrie touristique de la RDC, malgré les atouts dont elle dispose, est restée embryonnaire, n'ayant pas connu un réel développement.

Simbu Tshikedo M.C Tina a relevé parmi les contraintes qui ne permettent pas l'éclosion du tourisme en RDC l'insuffisance des ressources financières allouées par l'État à ce secteur ; le manque d'une réelle volonté politique de faire du tourisme un secteur prioritaire de développement ; les guerres et les agressions à répétition ; le délabrement des infrastructures de base ; le faible niveau de promotion et de marketing touristique pour faire connaître les potentialités du pays; l'absence d'intervention des institutions locales et étrangères de financement dans les projets du secteur touristique, etc.

Pour elle, le tourisme étant une richesse, il devra être mis à la portée de tous, surtout ceux à revenu faible. "Tout le monde ne peut se donner le luxe de payer le billet pour bénéficier de ces merveilles, mais à travers le site touristique, ils pourront se retrouver", a-t-elle martelé.

De son avis, le nouveau plan directeur pour la réforme devra aussi être appliqué à la lettre afin d'astreindre le gestionnaire à une obligation des résultats au sein de l'Office national du tourisme qui a l'obligation d'avoir un marketing-mix bien exploité, présenté au bon moment et à un bon endroit, ayant un prix raisonnable, afin d'impacter le marché tant national qu'international.

Le jury, très satisfait des réponses données par la récipiendaire à toutes les questions lui posées ainsi que de sa présentation, après délibération, a accepté ce travail et lui a conféré le grade de docteur en économie appliquée: gestion-marketing, avec la mention grande distinction.